Schüler erkunden mit „Bob“ die Welt

„Seelenallerlei“ stiftet zur Leseförderung jeweils drei Kinderbücher der „Weltenbummler Kids“ an die sieben OGS

coesfeld

Wenn Cooper und Bendix – die beiden Pädagogikbegleithunde der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette – demnächst in der Leseecke in ihren Körbchen liegen, dürfen sie den spannenden Abenteuern lauschen, die das Wohnmobil „Bob“ auf seinen Reisen erlebt. Marina Wesseler und Diana Göckener von „Seelenallerlei“ haben den sieben Offenen Ganztagsschulen die bisher drei erschienenen Kinderbücher aus der „Weltenbummler Kids“-Reihe zur Leseförderung gestiftet. Geschrieben haben die Bücher Stephi und Ben Wallenborn (wir berichteten).

Von Florian Schütte