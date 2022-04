Schüler werden zu „Zweitzeugen“

Genau da setzt das Projekt „Zweitzeugen“ an, bei dem sich in dieser Woche die Neuntklässler des Nepomucenum mit den Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden auseinandersetzen. Eingebettet ist der Workshop in eine Intensivwoche, in der die Schüler zum Thema forschen, Zeitzeugen befragen, Archive durchforsten und sich in ihrer Stadt auf Spurensuche jüdischen Lebens machen.

Und sie sollen die Geschichten von Rolf Abrahamsohn und anderen weitertragen. „Sie werden zu Zweitzeugen ausgebildet“, sagt Romina Leiding vom Verein „Zweitzeugen“, die die Schüler am Montag zum Workshop besuchte. Wichtig sei ihr dabei der niedrigschwellige Zugang zum Thema. „Was würde das für euch bedeuten?“, sei die Leitfrage bei der Auseinandersetzung mit den Biografien. Empathie und Identifikation seien dabei entscheidend.

„Das kommt im normalen Unterricht zu kurz“, sagt Lehrerin Anne Gievert, die die Projektwoche gemeinsam mit ihren Kollegen Lukas Hilkenbach und Markus Spier organisiert hat. Denn: „Schicksale wirken mehr als Zahlen.“ Insgesamt 37 Lebensgeschichten hören die Schüler. „Und aus jeder lässt sich etwas lernen“, sagt Leiding. Anschließend schreiben die Schüler Briefe an die Zeitzeugen oder ihre Angehörigen.

Und tragen ihre Geschichte multimedial weiter: per Podcast, Blog oder Social Media. „Die besten Ideen kommen, wenn man sie einfach machen lässt“, sagt Geschichtslehrer Hilkenbach. Und wenn etwas nicht fertig werde, sei dies auch kein Problem, dann könne das auch der nächste Jahrgang weiterführen. „Das ist als Kontinuum angelegt.“ Keinesfalls solle sich das Projekt im Kreis drehen, sondern auch hervorbringen. Dazu gehöre der Austausch mit den Experten vor Ort, die schon zu dem Thema geforscht haben. Deshalb geht es für die Neuntklässler im Laufe der Woche auch in Stadtbücherei, -archiv und Museum.