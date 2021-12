Schwerer Unfall:Ermittlungen beginnen nach den Feiertagen

Coesfeld

(ude). Noch keine neuen Erkenntnisse hat die Polizei in Bezug auf den schweren Unfall mitgeteilt, der am Donnerstagnachmittag auf der B 525 in Höhe Goxel ein Todesopfer und mehrere Schwerverletzte gefordert hat (wir berichteten). Weder zur Herkunft noch zum Alter der Betroffenen wurden Angaben gemacht. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden nach dem Neujahrswochenende beginnen, hieß es bei der Polizei. Wie berichtet, war ein Krankenwagen aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Opel Corsa kollidiert, dessen Fahrerin noch vor Ort verstarb. Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle. Die Straße war erst gegen Mitternacht wieder frei.