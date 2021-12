Schwerer Verkehrsunfall auf der B 525 bei Goxel

Ein Rettungstransportwagen geriet am frühen Abend aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Fahrzeug. Zwei weitere Pkw, die in gleicher Richtung unterwegs waren, krachten in die Unfallstelle. Neben zahlreichen Rettungskräften wurde ein Hubschrauber zur Versorgung der Schwerverletzten gerufen.