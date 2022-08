Segelkaffee kommt mit dem Fahrrad

Station in Coesfeld in der nächsten Woche

Das möchte eine Initiative aus Bayern ändern und hat deshalb eine Aktion für einen annähernd CO2-freien Transport um den halben Erdball ins Leben gerufen. Und der geht so: 100 Kilo ökologisch produzierter, fair gehandelter Kaffee gehen von Nicaragua aus mit dem Segelschiff auf die Reise nach Bremerhaven. Und von dort geht es mit dem Rad weiter. Dutzende Freiwillige begeben sich mit der Ladung auf eine zweiwöchige Deutschland-Tour von Bremerhaven nach Karlsruhe. Denn in 13 Etappen wird der Kaffee an Röstereien, Eine-Welt- und Bioläden ausgeliefert. Gegen eine Spende, der Erlös unterstützt ökologisch-soziale Projekte vor Ort. Am Freitag (26. August) macht die Tour auch beim Unverpackt-Laden in Coesfeld Halt.

Den Kontakt nach Coesfeld vermittelte Achim Maier, der bis vor zwei Jahren noch in Bayern wohnte und mit seiner Frau nach Coesfeld zog. Über den persönlichen Kontakt mit den Organisatoren erfuhr er vom Projekt und radelte im vergangenenen Jahr selbst mit.

Dieses Jahr ist er verhindert, wird die Radler mit seiner Frau Sabine, die im Unverpackt-Laden arbeitet, aber in Coesfeld in Empfang nehmen. Und er fährt zur Auftaktveranstaltung zum Klimahaus nach Wilhelmshaven. Ihren Abschluss findet die Radtour bei der Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe.

„Damit setzen die TeilnehmerInnen ein Zeichen für den notwendigen Wandel in unserem Wirtschafts- und Finanzsystem, aber auch in der gesamten Gesellschaft“, heißt es von den Organisatoren. „Gleichzeitig vernetzen sie sich mit lokalen Initiativen und lernen spannende Projekte in ganz Deutschland kennen.“ So auch in Coesfeld.

Lange werde die Lieferung von zehn Kilo nicht reichen, prognostiziert Achim Maier. Sie sei eben nicht mit einer Lkw-Ladung vergleichbar. „Es ist eine symbolische Aktion.“ Und gilt beim Kaffee ja auch das Motto: weniger ist mehr. Ein Problem neben dem Transport bleibt der Anbau selbst. Denn für eine einzige Tasse Kaffee werden bis zu 140 Liter Wasser verbraucht. Für Achim Maier bedeutet das: Lieber eine Tasse weniger, die dann aber immerhin nach höchsten Umweltstandards. „Das sollte in den Köpfen der Menschen ankommen, mit allem etwas bewusster umzugehen.“