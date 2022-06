Selbst Pächter gespannt auf Tankrabatt

Coesfeld

Was zum heutigen Start des Tankrabatts an den Zapfsäulen passieren wird – da sind selbst die Tankstellenpächter gespannt. Dabei sind mehrere Szenarien denkbar. Mit Blick auf den Geldbeutel bedeutet dies, dass die Preise womöglich erst mit Verzögerung sinken werden oder kurz vorher gar so weit angehoben werden, dass im Endeffekt kein Rabatt mehr spürbar ist. Und auch was die Nachfrage und Verfügbarkeit angeht, gehen die Prognosen auseinander. „Wir wissen selbst noch nicht so genau, wie es ablaufen soll“, heißt es auf Nachfrage bei der Q1 an der Rekener Straße. Ähnlich lautet die Auskunft bei der Aral-Tankstelle Uckelmann in Lette – mit Verweis auf die Unternehmenszentrale in Bochum.

Von Florian Schütte