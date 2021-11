Selfie schicken – Erlebnisse gewinnen

Einen perfekten Tausch bietet die AZ in der Vorweihnachtszeit ihren Leserinnen und Lesern an: „Sie schicken uns ein Selfie mit Ihren Liebsten vor Ihrer Haustür und erhalten dafür von uns die Chance auf ein tolles Erlebnis“, beschreibt stellvertretender Redaktionsleiter Detlef Scherle den „Deal“. Gleich vier Erlebnisse werden nämlich unter allen Einsendern der Adventskalender-Aktion verlost: Der Gewinner der Ruhrtop-Card 2022 kann gleich 90 Ausflugsziele in der Region kostenlos und 50 Attraktionen zum halben Preis ansteuern. Ein wahres Genuss-Erlebnis verspricht das vom Bioladen Weiling zur Verfügung gestellte Paket mit Leckereien im Wert von 50 Euro. Auf ein besonderes Natur-Erlebnis kann sich der Gewinner der Alpaka-Wanderung, gestiftet von A&A Parkdesign, freuen. Die ganze Familie darf dabei sein. Und wenn das kein Erlebnis ist: Auf Großwild-Safari mitten in Deutschland kann der Gewinner von Eintrittskarten für den Park in Stukenbrock gehen. Drei Personen kann er noch mitnehmen. Wenn Corona es zulässt und der Termin passt, ist sogar ein Blick hinter die Kulissen inklusive.

Wer einen dieser Preise gewinnen möchte, muss uns helfen, unseren täglichen AZ-Adventskalender zu füllen. Vom 1. bis 24. Dezember möchten wir im übertragenen Sinne jeden Tag „ein Türchen“ öffnen. Was müssen Sie tun? Schnappen Sie sich Ihren Partner, Kinder, Oma, Opa, WG-Mitbewohner und so weiter und stellen Sie sie weihnachtlich dekorativ vor Ihre Haustür. Dann mit dem Handy schnell ein Selfie machen und das ganze mit einem kleinen adventlichen Gruß an alle AZ-Leserinnen und Leser schicken an coesfeld@azonline.de. Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Bis zum 29. November um 9 Uhr muss ihr Beitrag bei uns sein. Die schönsten werden dann bis Weihnachten täglich auf der 1. Coesfelder Lokalseite veröffentlicht. Und alle Teilnehmer kommen in den Lostopf für die vier Preise. In jeder Adventswoche wird ein Gewinner gezogen.

Jetzt also los und mitgemacht: Sie müssen dafür gar keinen großen Aufwand treiben, weil ihre Haustür sicher sowieso schon ein weihnachtliches Ambiente bietet. Falls sie zufällig in einem Haus mit Nummer 1, 2, 3... oder 24 wohnen, wäre es übrigens super, wenn diese mit aufs Bild drauf käme. Ist aber natürlich keine Voraussetzung.