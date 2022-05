SG beschwört den Teamgeist

Als Rotkäppchen wirbeln die Coesfeld Bulls Cheerleader über die Bühne, in schwarzen Gewändern entführen die Uniteds das Publikum in die „Sage der letzten Drachen“ und die Black Jewels sorgen mit den Bailandos und ihrem getanzten Märchen aus 1001 Nacht zum Soundtrack von Disneys Aladdin für orientale Stimmung in der Bürgerhalle. Der Sportlerball der SG Coesfeld 06 verspricht mit seinem Motto „Märchenhaft gut“ am Samstagabend nicht zu viel. Tänzerische Darbietungen von 80 aktiven Erwachsenen und 50 Kindern im Wechsel mit Ehrungen, drei „großen Prüfungen“ und Prämierungen sorgen für kurzweilige Unterhaltung der rund 380 Gäste. „Alle waren froh, mal wieder auf der Bühne zu stehen, und 130 Aktive einzubeziehen, ist mega“, freut sich SG-Geschäftsführer Patrick Steinberg.

Ob die „Sternschnuppen“, die im Alter von vier bis sechs Jahren ein mexikanisches Märchen auf die Bühne zaubern, oder auch die Leistungsturnerinnen als „Märchenmädchen“ – auf diesen Abend, moderiert vom Duo Julika Hallekamp und Henning Heuermann, haben sich alle gefreut. Standing Ovations gibt es, als im Zuge der Ehrungen Werner „Putti“ Elkemann und Bernhard „Boschi“ Stippel die Bühne betreten, um für sage und schreibe 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt zu werden. Auch die Sportjugend des Kreissportbunds nutzt in Kooperation mit der Sparkasse die Gelegenheit, für 2020 und 2021 ihren Sportjugend-Award zu verleihen – an Bärbel Döker, die sich im Bereich Turnen und Tanzen verdient gemacht hat, sowie an Andrea Bartoldus und Reinhard Oergel, die sich um die Belange der Karate-Abteilung kümmern. Zudem finden sportliches und ehrenamtliches „Heldentum“ ihre Anerkennung. Sportlich hat die Tanzgruppe Allegria mit ihrem 4. Platz bei den Duisburger Tanztagen einen großen Erfolg eingefahren, was sie auch später in einer „mythischen“ Choreografie unter Beweis stellt. „Jetzt wissen wir, warum sie geehrt wurden“, sagt Hallekamp nach dem Auftritt. Ehrenamtlich in der Fußballabteilung ist Stephan Demmer stets eine sichere Bank.

Für Erheiterung sorgen auch die drei großen Prüfungen, „um den Teamgeist im Verein zu testen“, so Heuermann. Dabei hat nicht nur Bufdi Elias Fleige als Assistent die Gelegenheit, vom Hofnarr zum König aufzusteigen, auch das Publikum ist nicht sicher. Beim „Goldenen Stab“ ist neben Teamgeist auch Fingerspitzengefühl gefragt, bei den „Goldenen Münzen“ müssen auch Bürgermeisterin Eliza Diekmann und SG-Chef Steinberg ran, um mit einer Münze zwischen den Knien eine Strecke im Watschelgang zu überwinden. Beim „tollkühnen Rennen“ sind es dann auf den Pedalos die Jüngsten, die triumphieren, bevor die Gruppe Fusion bei der „modernen Märchengeschichte“ noch einmal die Bühne rockt und der Abend in einem rauschenden Märchenball endet.