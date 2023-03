SI-Club lädt zu Lesung und Gespräch ein

„Was dich spaltet“ – der erste Roman der Autorin und Journalistin Bernadette Conrad steht im Mittelpunkt eines Abends, zu dem der Soroptimist Club Coesfeld am Mittwoch (15. 3.) um 19.30 Uhr in die Kolping-Bildungsstätte, Gerlever Weg 1, einlädt. Die Lesung mit Gespräch findet anlässlich des Weltfrauentags statt, der genau eine Woche zuvor, am heutigen 8. März, begangen wird. Mit Bernadette Conrad ist nicht nur eine interessante und erfolgreiche Frau zu Gast, sondern sie erzählt in ihrem ersten Roman auch die Geschichte einer Frau, die Spaltungen in der eigenen Biografie und der Vergangenheit ihrer Familie erlebt und zu erklären versucht.

Bernadette Conrad ist nicht zum ersten Mal Gast der Soroptimistinnen. Zu diesem Abend, den die Soroptimistin und Schriftstellerin Petra Fietzek moderieren wird, sind aber alle interessierten Menschen willkommen. Zwischen den drei geplanten Leseblöcken führt Fietzek mit ihrer Schriftstellerkollegin kurze Interviews – am Ende wird auch das Publikum ins Gespräch einbezogen. Bei einem Getränk ist ein weitergehender Austausch möglich.

Bernadette Conrad hat sich als Literatur- und Reisejournalistin einen Namen gemacht. Sie lebte lange am Bodensee, in Italien und in den USA und arbeitete unter anderem für die Zeit, die Neue Zürcher Zeitung, die Berliner Zeitung und das Schweizer Radio. Aktuell ist sie in Berlin ansässig. Sie hat bereits mehrere Sachbücher zu literarischen und gesellschaftlichen Themen veröffentlicht, darunter „Die vielen Leben der Paula Fox“, das aus Gesprächen mit der US-amerikanischen Schriftstellerin und damit einer sehr persönlichen Spurensuche entstanden ist. Auch mit der deutschen Erfolgsautorin Cornelia Funke hat Conrad Gespräche geführt und daraus das Buch „Groß und stark werden. Kinder unterwegs ins Leben“ gemacht. Viel beachtet wurde ihr Buch über die eigene Geschichte als alleinerziehende Mutter: „Die kleinste Familie der Welt“.

Jetzt legt Bernadette Conrad ihren ersten Roman vor, vor wenigen Tagen erst ist er erschienen. Im Mittelpunkt steht Kati, die der Geschichte ihres verstorbenen Vaters nachspürt und mehr und mehr freilegt, was ihn, die Familie und sie selbst spaltet und wie Erlebnisse und Erfahrungen der Kriegsgeneration bis in die Gegenwart hinein wirken. „Es ist ein vielschichtiges Buch mit Tiefgang“, wird Moderatorin Petra Fietzek in der Ankündigung zitiert.

Der Eintritt zu Lesung und Gespräch ist frei, die Soroptimistinnen bitten aber um eine Spende für ihre Projekte, mit denen sie auf verschiedene Weise die Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen vor Ort und weltweit verbessern.