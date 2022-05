Sich das Gute zusagen lassen

Coesfeld

Sich segnen lassen heißt, sich von Gott das Gute zusagen zu lassen. Alle Interessierten lädt die St. Lamberti Pfarrgemeinde dazu ein: heute ab 16 Uhr in der St. Jakobi Kirche. „Dabei möchten wir die Liebe in ihrer Vielfalt feiern und willkommen heißen und niemanden ausschließen“, so Walbert Nienhaus, Pastoralreferent vom Seelsorgeteam St. Lamberti und St. Johannes, Lette. „Für alle Menschen, Paare und Familien – so bunt und verschieden sie sind und mit ihren vielfältigen Lebensentwürfen und Liebesgeschichten – bitten wir um Gottes Segen!“, fügt er hinzu.