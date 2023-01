Sicherheitsabstand versperrt freie Fahrt

Der Letteraner Hilmar Stracke ist sauer. Seit Ende September ist die Bruchstraße am Ortsausgang von Lette, hinter der Einmündung zur Wohnsiedlung Sanden, voll gesperrt. In den ersten Wochen haben die Stadtwerke Coesfeld dort neue Versorgungsleitungen verlegt, „diese Arbeiten sind aber schon lange abgeschlossen“, will Stracke beobachtet haben. Er betreibt den Heidehof im Letter Bruch und muss seit Monaten weite Umwege in Kauf nehmen, um diesen zu erreichen. Er empfindet es als „Unverschämtheit“, dass die Straße, die viele Autofahrer auch als Zufahrt zur A 31 nutzen, noch immer dicht bleibt.

Tatsächlich stehen bei einem Ortsbesuch nur zwei Bagger auf der Straße, restliches Equipment für die Baustelle ist auf den angrenzenden Radwegen platziert. Wie angekündigt wollen die Stadtwerke in diesem Zuge auch eine Entwässerungsrinne zwischen Fahrbahn und Radweg herstellen, zudem wird der Radweg erneuert. Und genau darin liegt die Krux, wie Antje Evers, Pressesprecherin des Versorgungswerks, auf Nachfrage mitteilt: „Die RSA, das sind die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstätten an Straßen, geben genaue Abstandsvorgaben für die Einrichtung von Baustellen vor. Die bei dieser Baustelle vorliegenden räumlichen Rahmenbedingungen lassen eine halbseitige Sperrung nicht zu.“ Soll heißen: Da der Radweg hinter der Einmündung zum Sanden „direkt an der Asphaltkante liegt“, so Evers, müsse aus Sicherheitsgründen die gesamte Straße gesperrt werden. Zwar wird auch der Radweg vor der ehemaligen Gaststätte Birkenhof neu asphaltiert, dort gebe es aber durch einen Grünstreifen zwischen Radweg und Fahrbahn einen Puffer, sodass an dieser Stelle eine halbseitige Sperrung zum Schutz der Arbeiter ausreiche.

„Wenn denn mal Arbeiter da wären“, hakt Hilmar Stracke ein und reißt das nächste Thema an, über das er sich ärgert. Er komme häufig an der Baustelle vorbei, aber nur selten will er Arbeiter beobachtet haben. „Zwischen den Feiertagen und in der ersten Januarwoche hatte das beauftragte Unternehmen – die Firma Schubert – Betriebsferien“, blickt Antje Evers zurück. Durch den anschließenden Dauerregen hätten dann auf der Baustelle keine Arbeiten stattfinden können. „Dieses Vorgehen bei ,Schlechtwetter’ ist gängig bei solchen Baustellen“, so die Pressesprecherin. Andauern soll die Baustelle noch bis Mitte Februar.

Das Regenwetter sorgt nicht nur auf der Baustelle, sondern auch auf den umliegenden Wirtschaftwegen für Probleme. Ortskundige nutzen statt der weiträumigen Umleitung die Wege über den Beikel und Wulferhook. Mittlerweile sind die Banketten in derart schlechtem Zustand, dass Warnschilder aufgestellt wurden. Die Umleitung über Merfeld habe das städtische Ordnungsamt ausgeschildert, „aber auch wir haben festgestellt, dass viele die Wirtschaftswege nutzen“, sagt Stadtsprecherin Andrea Zirkel. Für die Wiederherrichtung sei die Stadt zuständig. „Nach Fertigstellung werden wir die Straße reinigen und zügig die Banketten wiederherstellen“, so Zirkel. Zahlen müsse das die Stadt.