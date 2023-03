Sie denken nur an den Sommer

coesfeld

Obwohl der Kalender noch Winter anzeigt, wird an der Freilichtbühne nur noch an den kommenden Sommer gedacht. In den Probenräumen geht es schon seit Anfang Januar heiß her, heißt es in der Pressemitteilung. Ein 30-köpfiges Ensemble probt hier bereits viermal wöchentlich für den Musicalklassiker „My Fair Lady“. Schon im Sommer 1981 hat die Geschichte um die Blumenverkäuferin Eliza Doolittle und den Sprachprofessor Henry Higgins das Publikum begeistert. Bereits 1981 überzeugte Juliane Tenkamp in dem Stück als Eliza Doolittle. Auch in dieser Saison ist sie wieder mit dabei; diesmal tritt sie als Mrs. Higgins auf.