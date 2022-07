Sitzbänke von Vogelkot gesäubert

Diese Verunreinigungen sollten jedoch selbstverständlich nicht bleiben. Schon seit mehreren Wochen nahm die Stadt sich vor, die Bänke zu säubern, was jedoch immer wieder durch krankheitsbedingte Ausfälle verschoben werden musste. „Normalerweise werden die Bänke in bestimmten Zeitabständen gereinigt“, erläutert Zirkel. Die Hoffnung der Stadt lag daher auf dem Regen, der grobe Verunreinigungen beseitigen sollte. Die gute Nachricht: Die Reinigungsarbeiten sind bereits gestartet und sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.