Skulpturen und Spielmöglichkeiten im Blick

Die ersten Vorentwürfe stehen, die ersten Ideen sind notiert, die ersten Themen sind angedacht und die ersten Förderer gewonnen. Nun geht es um den zweiten Schritt: Das Planungsteam lädt für die Jahre 2023/24 zur offenen Mitarbeit am Inhalt von Themenstationen und Informationstafeln ein. Dabei geht es nicht nur um Geschichtliches, sondern auch um viele moderne Kreativthemen.

Offener Ideenworkshop zum Citadellen-Rundweg am 18. Oktober

Das Bodendenkmal der Citadelle am Ravelin: Könnte hier die Rekonstruktion einer Bastion versucht werden?

Alle Interessenten sind am Dienstag (18. 10.) bei einem offenen Ideenworkshop zum Citadellen-Rundweg willkommen. Beginn ist um 19 Uhr im VHS-Forum (WBK, Osterwicker Straße 29).

An dem Abend wird sich eine Gruppe mit Digitalem und der Technik des Rundweges beschäftigen. Dabei geht es um die Hinterlegung von ansprechenden Videos, Audios, Texten und Abbildungen, die zugrundeliegende Digitaltechnik (QR-Code, Apps) und eine ansprechende Grafiksprache. Wie kann man Verortungen realisieren und wie eine Anmutung der Größe und Lage der Citadelle?

Eine andere Gruppe wird sich der Frage widmen, wie und wo am Rundweg Stationen mit interessanten Kulturangeboten realisiert werden können: Kann man für temporäre Ausstellungen eine Open-Air-Gallery entwickeln, dauerhaft Skulpturen positionieren, gar einen Skulpturenweg installieren? Wie kann man mit touristischen Angeboten vernetzen oder Schulen und Kindergärten einbeziehen?

Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit Gärten und Natur. Beim Bau der Citadelle vor 360 Jahren mussten viele Coesfelder ihre Gärten aufgeben, und eine ganze Landschaft wurde verändert. Was wurde damals angebaut? Kann man experimentell alte Obst- und Gemüsesorten anbauen? Welche Blumen und Gräser wuchsen noch vor unserer Zeit? Wie kann man die Renaturierung von Berkel und Honigbach mit einbeziehen?

Weiter wird es um Bewegungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gehen. An welchen Stellen kann man sich Stationen mit Spielmöglichkeiten vorstellen, die einen Bezug zur Geschichte der Stadt und der Citadelle haben? Wer könnte diese erstellen, wie könnten sie aussehen und welche Bestimmungen sind einzuhalten? Kann man digitale Spielmöglichkeiten kreieren? An welcher Stelle wäre ein Freizeit- und Treffpunkt denkbar, nach dem Jugendliche so oft fragen?

Eine Gruppe wird sich um das Geschichtliche kümmern: um die Anlage der Festung selbst mit ihren Bastionen und ihrem Material (gibt es Möglichkeiten einer Teil-Rekonstruktion?), um die Person und Politik des Fürstbischofs von Galen, die Lebensbedingungen der vielen Soldaten und der Coesfelder Bürgerinnen und Bürger damals, die Verkehrs- und Transportwege, den Wasserbau. Dabei wird auch das katholische Bildungsprogramm des Fürstbischofs und die Frage nach Religion und Krieg zu thematisieren sein.

Das Planungsteam freut sich am 18. Oktober auf einen kreativen und lebendigen Austausch. Für Getränke ist gesorgt.