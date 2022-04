So wird die Innenstadt noch attraktiver

Die wesentlichen Themen, die es zu bearbeiten gilt, um Coesfelds Innenstadt dauerhaft zu stärken, fasste Katharina Ruhr vom Planungsbüro Stadt+Handel (Dortmund), das seit rund einem Jahr gemeinsam mit den Coesfeldern an dem Konzept gearbeitet hat, abschließend zusammen: Leerstandsmanagement, Ansiedlung attraktiver Gastronomie, ansprechende Raumgestaltung und Begrünung, Smart City. Dafür gibt das vorliegende Konzept einen Handlungsrahmen. Es geht von einer Aufteilung der Innenstadt in acht Quartiere aus, die unterschiedliche Profile haben, die es zu schärfen gilt. Ruhr machte deutlich, dass das nicht nur Aufgabe von Stadtverwaltung und Citymanagerin sei, sondern die Innenstadtstrategie eine Orientierung für alle Innenstadtakteure, darunter Immobilienbesitzer, Händler und Bürger, sei.

CDU-Fraktionschef Gerrit Tranel vertrat die Ansicht, das übergeordnete Ziel der Innenstadtstrategie müsse es sein, den Handel zu stärken. „Das ist mir nicht genug herausgearbeitet.“ Bürgermeisterin Eliza Diekmann wies die Kritik zurück: „Wir haben hier nicht den Handel ganz nach oben gesetzt. Es gibt verschiedene Aspekte, die eine lebenswerte Innenstadt ausmachen.“ Das betonte auch Citymanagerin Nicole Bodem: „Wir wollen auch Quartiere verbessern, in denen die Handelsnutzung nicht vorrangig ist.“

Ralf Nielsen, Vorsitzender der SPD-Fraktion, nannte das 227 Seiten umfassende Konzept „ein dickes Brett“ und forderte einen konkreten Handlungsrahmen. „Wir brauchen eine Erfolgskontrolle“, sagte er. Wenigstens, was die zehn Schlüsselprojekte angehe, müssten sich Politik und Verwaltung später am Erfolg messen lassen. Er wünschte sich – wie Grünen-Sprecher Erich Prinz – regelmäßige Berichte über Fortschritt und Maßnahmen, was Nicole Bodem zusicherte. „Wir fangen ja nicht jetzt erst an“, ergänzte sie. Es gebe bereits Maßnahmen, die in die Schlüsselprojekte passen. Beispiel: die mobilen Straßenbäume, die gerade aufgestellt wurden.