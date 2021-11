Sohn bei Evakuierung am Flughafen dabei

Lette

Es waren feierliche Momente bei der Messfeier am Totensonntag in St. Johannes in Lette. Abordnungen der Vereine mit ihren Fahnenträgern, die sich im Chorraum aufstellten, zeigten den hohen Stellenwert, den dieser Tag des Gedenkens an die Opfer beider Weltkriege in Lette hat. Danach zogen sie – angeführt von der Stadtkapelle – zum Ehrenmal. Die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Fascher erinnerte in ihrer Gedenkrede nicht nur an die Toten, Vermissten und Verletzten der beiden Weltkriege, sondern an alle Menschen, die heute unter Vertreibung, Krieg, Hunger und Gewalt zu leiden haben. „Wir gedenken der Opfer, die auch bei uns ums Leben kamen durch Rassismus, Antisemitismus und durch Gewalt. Wir gedenken auch der Opfer unserer Soldaten, die im Auslandseinsatz sind“, so Fascher. Eindringlich mahnte sie, dass unser aller Verantwortung dem Frieden gelte – zu Hause, in unserem Land und in der Welt.

Von Elvira Meisel-Kemper