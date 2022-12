Keine Berührungsängste hatte die kleine Elisa (2) als sie am Samstagnachmittag endlich den Nikolaus persönlich treffen konnte. „Sie ist ja in der Coronazeit geboren, deshalb gab es für uns bislang nicht diese Möglichkeit“, so Mutter Jasmin Meyer. Umso heller die Freude als Elisa den Gutschein gegen eine mit vielen Leckereien gefüllte Tüte eingetauscht hat. „Ein echtes Highlight waren auch die Pferde, die wir uns gerade noch in Ruhe anschauen mussten. Das ist ja ihre große Leidenschaft“, so die Mutter.

Großes Interesse an Nikolausumzug und Winter-Feierabendmarkt am Samstag

Hoch zu Ross ging es für den Nikolaus und Knecht Ruprecht vom Kreishaus am Schützenwall hin zum Marktplatz. Musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Coesfeld. An den Straßenrändern standen viele große und kleine Zuschauer, die sich anschlossen und den Laternenumzug immer länger werden ließen. „Nach zwei Jahren Coronapause freuen wir uns sehr, dass der Umzug wieder stattfinden kann“, so Katja Koch vom Stadtmarketing Verein. Und er wurde dankend angenommen. „Man spürt, dass die Menschen wieder etwas unternehmen und sich mit Freunden und Familie treffen möchten. Wir haben knapp 500 Tüten gepackt, sogar etwas mehr als beim letzten Umzug 2019“, freute sie sich über das Interesse.

Der Nikolaus betonte in seiner kurzen Rede, dass er vor allem auch die Menschen glücklich machen wolle, die nicht so viel Geld haben. „Solche Momente gilt es zu schützen. In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne und friedvolle Weihnachtszeit.“

Neu war auch der Winter-Feierabendmarkt, der ebenfalls am Nachmittag bis zum frühen Abend auf dem Markplatz einlud. „Wir haben den Umzug erstmalig eine Stunde früher stattfinden lassen, um im Anschluss mit dem Markt noch eine Aufenthaltsqualität und einen schönen Abschluss des Tages zu schaffen“, so Katja Koch. Das ließen sich die Besucher nicht zwei Mal sagen und stärkten sich an den verschiedenen Imbissständen, tranken einen Glühwein, wärmten sich an der Feuerschale vom DRK-Ortsverband Coesfeld und erfreuten sich an den Klängen der „Monday Night Jazz Band“, die für den musikalischen Rahmen sorgte.