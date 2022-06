Sommer, Sonne, Chaos?

Der lang ersehnte Sommerurlaub steht vor der Tür. Mit dem Start der Ferien zieht es viele Urlauber von den zwei größten Verkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen nach zwei langen Corona-Jahren in die Ferne. Scheinbar. Lange Schlangen, fehlendes Personal und eine Fehlermeldung in der Gepäckanlage sorgten am Düsseldorfer Flughafen für ein regelrechtes Chaos. Viele Reisende zeigten sich oft genervt von den eher spontanen Flugstreichungen. Solche Fälle konnten die Reisebüros in Coesfeld bei ihren Urlaubern jedoch nicht beobachten.

Firoozeh Ajdadi (links) sorgt sich in Anbetracht der chaotischen Zustände an vielen Flughäfen um ihren Urlaub. Annette Rabert, Inhaberin des alltours-Reisecenters, kann sie aber beruhigen.

Annette Rabert, Inhaberin vom alltours-Reisecenter schildert, dass die Urlauber bislang alle sicher und ohne Flugausfälle an ihrem Urlaubsziel angekommen sind und niemand seinen Flug verpasst hat. Zum gleichen Ergebnis kommt Christina Smyra vom Reisebüro Klöpper: „Über das vergangene Wochenende zeigten sich keinerlei Auffälligkeiten bei den eigenen Kunden bezüglich Flugausfällen oder Umbuchungen“, erläutert sie. Eine Urlauberin habe lediglich erzählt, dass die Wartezeiten am Gepäckband länger als gewöhnlich waren. Auch die beiden Reisebüros Schlagheck und Meimberg konnten keine Auffälligkeiten erkennen wie eine AZ-Umfrage ergab.

Besonders groß ist das Problem am Flughafen in Düsseldorf. Eine neue Sicherheitsfirma, welche seit Freitag zugegen ist, soll zusätzlich für Abhilfe und somit für einen reibungsloseren Verlauf sorgen. Grund für die Flugstreichungen sei laut Annette Rabert „ein großer Personalmangel in der Luftverkehrsbranche“. Personal, welches krankheitsbedingt ausfällt, könne oft nicht kompensiert werden.

Um dem Ansturm standzuhalten, halfen Einsatzkräfte der Bundespolizei bei den Sicherheitskontrollen. Feuerwehrleute der Flughafenfeuerwehr unterstützten in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Beladen und Entladen der Maschinen auf dem Rollfeld. Hinzu kam am Samstag noch ein Ausfall eines Abteils der Gepäckanlage aufgrund eines technischen Fehlers. Die Folge: Rund 1000 Koffer konnten aufgrund des Defekts nicht mitgenommen werden und mussten in Düsseldorf verweilen. Erst am darauffolgenden Tag konnten diese abgeholt beziehungsweise verschickt werden. Mit Beginn der neuen Woche entspannte sich die Lage ein wenig, wie die Reisebüros berichten.