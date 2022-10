Späte Busse rollen nicht mehr

Wer in Goxel wohnt, kein Auto und keine Mitfahrgelegenheit hat und sich im Cinema in Coesfeld einen Film ansehen möchte, muss hoffen, dass die Vorführung spätestens um 21.45 Uhr zu Ende ist. Um 22 Uhr nämlich fährt der letzte Bus auf dieser Strecke, die Westfalenbus-Linie R 51 von Coesfeld nach Bocholt, die die einzige öffentliche Verbindung in diese Richtung für Gescheraner ist. Lediglich samstags ist die Lage etwas entspannter: Dann startet der letzte Bus erst um 23 Uhr am Bahnhof in Coesfeld, eine Minute später am etwas näher gelegenen Gerichtsring. Auch in die andere Richtung rollt es unter der Woche nicht besser: Wer aus Goxel oder Gescher nach Coesfeld will, hat immerhin bis kurz nach Mitternacht Zeit. In Bocholt muss er spätestens um 23.15 Uhr an der Haltestelle stehen.

Die Linie R 51 fährt – wie hier am Gerichtsring – tagsüber mindestens im Stundentakt, wer aber abends nach Goxel oder Gescher möchte, hat ab 22 Uhr keine Chance. Überdies hängen an vielen Haltestellen uralte ungültige Fahrpläne.

„Das war früher mal anders“, meldet sich ein Goxeler, der nicht namentlich genannt werden möchte, bei unserer Zeitung. Auch Nachtschwärmer hätten bis in die frühen Morgenstunden Gelegenheit gehabt, mit dem Bus in alle Richtungen zu fahren. Überhaupt fühle er sich wie andere Goxeler auch, vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt. „Auch diese Unzulänglichkeiten müssen auf den Tisch, wenn wir in Coesfeld über den Masterplan Mobilität sprechen“, findet er.

An vielen Haltestellen der R 51 hingen überdies völlig veraltetet Fahrpläne aus, die auch die nächtlichen Verbindungen noch ausweisen, die es längst nicht mehr gibt. Beispiel: Wester Esch in Coesfeld mit dem Plan von 2018, Am Weißen Kreuz mit der Regelung aus 2021 und – bisher einsamer Rekord – die Fabrikstraße in Gescher, wo mit der R 51 eine Zeitreise ins Jahr 2017 möglich ist. Zumindest das soll sich schnell ändern, heißt es auf Anfrage bei der Deutsche Bahn AG, die die Linie betreibt. Auch im Internet sind, so der Goxeler, widersprüchliche Angaben zu finden. „Die Kollegen haben sich des Themas bereits angenommen und werden die Aushänge an den Haltestellen schnellstmöglich prüfen und wenn nötig, durch aktuellere Fahrpläne ersetzen“, teilt eine Sprecherin mit.

Dass die späten Verbindungen gestrichen wurden, sei der Corona-Pandemie geschuldet gewesen. Abendliche und nächtliche Fahrten waren nicht mehr nachgefragt. Dass sich das längst wieder geändert hat, ist für die Bahn offenbar kein Grund, die Zeiten wieder anzupassen. „Der Fahrplan auf der R 51 bleibt erst einmal weiterhin so bestehen“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung – eine Begründung gibt es auch auf weitere Nachfrage nicht.

Ein Verweis der Bahn AG auf den Nachtbus N 20/N 51 der RVM, den Interessierte nutzen könnten, ist nicht hilfreich. Der Nachtbus steuert weder Goxel, noch Gescher an.

Zwischen Coesfeld und Goxel verkehrt auch die Linie 675 der RVM – tagsüber und vor allem für Schüler. Auch an deren Stationen sind die Fahrpläne nicht überall up to date. „Wir sind sehr bemüht, die Aushänge aktuell zu halten“, heißt es bei der RVM. „Aber aus Kapazitätsgründen können wir das mit dem vorhandenen Personal nicht immer gewährleisten.“