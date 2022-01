Spendensumme knackt den Rekord

Nach einem Jahr coronabedingter Pause durften die Sternsinger am Wochenende wieder persönlich den Segen zu den Menschen bringen. Und die haben sich über den „königlichen Besuch“ nicht nur gefreut – sie haben ihn auch großzügig quittiert. Insgesamt 56 768 Euro haben die über 350 Weisen aus dem Morgenland und ihre rund 160 Helfer in den drei Pfarrgemeinden in Coesfeld und Lette bislang für Hilfsprojekte in der Einen Welt gesammelt. „Ein neuer Rekord!“, staunt Walbert Nienhaus, Pastoralreferent von St. Lamberti.

Diese Sternsinger-Gruppe ist während einer Pause an der Maria-Frieden-Kirche in froher Erwartung der Currywurst-Pommes. Die Gruppenbegleiter Leo und Katharina (hier mit der sechsjährigen Jonna auf dem Arm – eine der jüngsten Sternsingerinnen) sind mit den Kindern losgezogen.

Schon im vergangenen Jahr, als die Spenden nur überwiesen werden konnten, gab es mit rund 54 375 Euro einen Rekord. „Und da überweist man schon mal mehr, als man in die Dose wirft“, meint Nienhaus. Umso erfreulicher, dass die jüngste Sammelaktion, bei der Bürger sowohl an der Haustür als auch per Überweisung spenden konnten, bereits jetzt alles toppt. In St. Lamberti sind 25 583,54 Euro zusammengekommen, in St. Johannes Lette 9184,46 Euro und in Anna Katharina bereits über 22 000 Euro. Die finalen Summen werden jedoch erst in den nächsten Tagen feststehen, denn einige Nachzügler-Spenden dürften noch eintrudeln.

Trotz Regens und bitterer Kälte sei die Stimmung bei den Kindern in den 115 Gruppen gut gewesen. „Viele haben schon gesagt, dass sie auch nächstes Jahr wieder dabei sein wollen und haben bereits ihre Freunde aktiviert“, berichtet Andrea Vosseberg, die als Begleiterin im Bezirk Maria Frieden/Jakobi unterwegs war. Auch für die Kinder selbst habe sich die Aktion gelohnt. „Es waren so viele Süßigkeiten, dass die Kinder einiges auch als Spende an die Tafel und die Caritas abgegeben haben“, sagt Vosseberg.

Weniger Kinder als in den Vorjahren hätten sich dagegen im Bezirk Goxel/Stevede der Anna-Katharina-Gemeinde gemeldet – auch aufgrund von Bedenken wegen der Pandemie. „Deswegen waren wir von den Messdienerleitern mal wieder als Sternsinger unterwegs“, erzählt Pia Schultewolter. „Tatsächlich kannten wir auch alle den Text noch auswendig“, schmunzelt sie. Denn sie und ihre Mitstreiter seien in Kindertagen häufig als Heilige Drei Könige im Einsatz gewesen. Nach all den Jahren sei dies mal wieder eine „interessante Erfahrung“ gewesen, die durchweg auf positive Resonanz gestoßen sei – „auch wenn einige doch etwas verwundert waren, dass wir statt der Kinder vor der Tür standen“, meint Schultewolter.

„In Lette sind jetzt erstmalig auch die Grundschulkinder in vier Gruppen mitgelaufen“, sagt Katharina Reuver. Die Eltern hatten zuvor das Hygienekonzept unterschrieben und alle Kinder waren tagesaktuell getestet. „Das lief ohne Probleme, weil alle froh waren, dass die Aktion wieder stattfinden konnte“, sagt die Messdienerleiterin aus St. Johannes.

Super kam auch die Aktion des Hengte-Grills an. Knapp 500 Pommes-Currywurst to go haben Michael Homann-Breer und sein Team als Dankeschön an die Sternsinger und ihre Helfer ausgegeben. „Das war schon eine Hausnummer, aber uns hat’s auch allen Spaß gemacht“, freut sich der Imbiss-Chef. „Das hat noch mal vielen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, lobt auch Walbert Nienhaus die „klasse Aktion“, die sich in Zukunft etablieren soll. „Wir sind schon in Gesprächen, daraus eine dauerhafte Sache zu machen“, verrät Homann-Breer.