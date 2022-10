Spiel mit Licht und Schatten beeindruckt

Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster zählt die Leihgabe aus Coesfeld zu den „Highlight-Werken“ seiner aktuellen Heimbach-Ausstellung. Das Gemälde „Die Taufe Christi im Jordan“, normalerweise prominent platziert im Stadtmuseum „Das Tor“, gilt als letztes Werk, das Wolfgang Heimbach (ca. 1613 bis 1679) vollendete, und darf somit in der Einzelausstellung über den Barockmaler nicht fehlen. Das LWL-Museum schreibt über das Exponat, das neben 45 weiteren herausragenden Gemälden aus internationalen Museen zu sehen ist: „Besonders beeindruckend setzt Heimbach das Spiel mit Licht und Schatten ein: So steht Christus zwar im Hintergrund der Menschenmenge, wird dennoch durch die Lichtführung als Mittelpunkt der Szenerie inszeniert.“

Für Coesfeld ist das Werk von besonderer Bedeutung, weil es der Signatur zufolge in „Coesfelt“ entstanden ist. Heimbach, der aus Norddeutschland stammte, kam mit seinem letzten Dienstherrn, Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen, in die Berkelstadt, die von Galen als Residenz wählte. Das Bild „Die Taufe Christi im Jordan“ wurde 2011 per Zufall in einem Auktionskatalog entdeckt. Mit Unterstützung namhafter Stiftungen und Unternehmen wurde es 2012 von einem Bremer Kunsthändler erworben und zurück nach Coesfeld gebracht.

In diesem Jahr ging es erstmals wieder auf Reisen. Zunächst nach Oldenburg, wo das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Wolfgang Heimbach von Mai bis August eine große Ausstellung widmete, und anschließend nach Münster, wo das Westfälische Landesmuseum für Kunst und Kultur das bewegte, von zahlreichen Ortswechseln geprägte Leben und Schaffen Heimbachs in den Blick nimmt. Die Ausstellung kann bis zum 4. Dezember dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Öffentliche Rundgänge: sonntags um 15.15 Uhr.

| www.lwl-museum-kunst-kultur.de