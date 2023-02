Spielplatz am Ottoweg bleibt

CoEsfeld

(ds). Das Angebot war verlockend, die Stadt lehnte aber dankend ab. Ein Bürger wollte den Spielplatz am Ottoweg notfalls sogar kaufen. Sein Antrag zielte aber zunächst darauf ab, dass die Stadt ihn schließt. Grund: Lärmbelästigung. Der Tunnel unter der B 474 am Spielplatz, der das De-Bilt-Quartier mit dem Hengte-Gebiet verbindet, reflektiere den Schall und erhöhe damit den Pegel. „Wenn wir einen Spielplatz aus dem Grunde verkaufen würden, gäbe es einen Dammbruch“, argumentierte Robert Böyer (Pro Coesfeld) im Haupt- und Finanzausschuss. „Das ist ein Stück aus dem Tollhaus“, schloss sich Ralf Nielsen (SPD) an. Einige Ausschussmitglieder brachten durchaus auch Verständnis für den Anlieger auf. Die Lärmbelästigung könne aber vielleicht auch schon durch „kleine Maßnahmen“ wie die Begrünung des Tunneleingangs gemindert werden, meinte Erich Prinz (Grüne).