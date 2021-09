Spielplatz wandert in die Mitte

Coesfeld

Für das Baugebiet „Kalksbecker Heide“ (im Keil zwischen Kalksbecker Weg und B 525) gibt es mittlerweile überarbeitete Pläne. „Der Spielplatz wird nun nicht mehr im Osten angelegt, sondern ist ins Zentrum gewandert“, berichtete Torsten Schulte, Stadtplaner vom Büro SWO, in der Sitzung des städtischen Bau- und Planungsausschusses. In dem „Zipfel“, in dem er bisher vorgesehen war, wird dadurch Platz für eingeschossige Häuser (Bungalows) geschaffen.

Von Detlef Scherle