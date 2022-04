Sportbetrieb wackelt auch in Halle I

Darauf angewiesen, auch spontan Alternativen zu finden, sind aktuell die Sportvereine im Stadtgebiet. „Es ist eine Situation, die wir nicht oft haben dürfen“, verdeutlicht Patrick Steinberg, Geschäftsführer der SG Coesfeld 06. Drei große Sporthallen zählt er in Coesfeld: die des Pictorius-Berufskollegs sowie die Sporthallen I und II am Schulzentrum. Wenn eine der Hallen geschlossen ist – etwa wegen Sanierungsarbeiten – könne die Umlegung der Sportkurse mit einigen Absprachen recht zügig geregelt werden. Fallen aber zwei weg, sehe es schon düsterer aus. Und ebendiese Lage treibt die Sportler im Moment um – was mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Halle II des Schulzentrums wird bis zum Ende der Osterferien saniert, die Sporthalle des Pictorius’ wird momentan vom Kreis für geflüchtete Ukrainer freigehalten. Und gestern kündigte die Stadt bei den Sportvereinen an, dass sie in Erwägung zieht, ab dem 2. Mai in Halle I ebenfalls Ukrainer unterbringen zu wollen.

Vielleicht nicht gleich demonstrativ an die Tür, aber immerhin an den Nagel hängen können Sportler ihre Turnschuhe, wenn sie in der Halle II am Schulzentrum Sport treiben möchten – diese wird gerade saniert. Darauf weist ein Schild an der Eingangstür hin. Dass diese sowie die Sporthalle des Pictorius-Berufskollegs für den Sport geschlossen sind, stellt die Vereine vor große Herausforderungen.

Bernd Bohmert von der DJK Eintracht Coesfeld, der sich seit einigen Jahren gemeinsam mit Steinberg um eine gerechte und optimierte Verteilung der Hallenzeiten kümmert, pocht dabei auf eine klar Kommunikation. Wie es nicht geht, hätte jüngst die Sperrung der Halle an der Berufsschule gezeigt: „Von heute auf morgen hat der Kreis diese geschlossen, ohne uns rechtzeitig zu informieren“, bedauert Bohmert. Für ihn ein Paradox: „Einerseits will man Kinder nach Corona im Sport besonders fördern, andererseits nimmt man uns plötzlich die Örtlichkeiten“, verdeutlicht er. Auf Nachfrage beim Kreis bestätigt Pressesprecher Christoph Hüsing, dass die Sperrung „sehr spontan erforderlich“ gewesen sei. Der Kreis habe kurzfristig Möglichkeiten vorhalten müssen, um geflüchtete Ukrainer kurzzeitig unterbringen zu können. „Das war eine Frage von wenigen Tagen“, so Hüsing. Für Fälle wie diese böte sich die Sporthalle des Berufskollegs besonders wegen der Größe und Einrichtung der sanitären Anlagen an. Schon bei der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 und auch für das Impfzentrum war die Halle für den Sport geschlossen. „Das ist für die Sportvereine sehr bedauerlich“, heißt es vonseiten des Kreises.

Ob die Stadt die Halle I an der Holtwicker Straße für Geflüchtete herrichtet, hängt von der Entwicklung der Zuweisungen in den kommenden Tagen und Wochen ab, wie Beigeordneter Christoph Thies gestern Abend auf Nachfrage berichtet. Aktuell werden die ankommenden Menschen in privaten oder angemieteten Wohnungen untergebracht, „aber das geht auch irgendwann zu Ende. Deshalb stellen wir unterschiedliche Überlegungen an, wie es danach weitergehen kann“, so Thies. Und eine der Möglichkeiten könne eben sein, die Halle I dafür zu nutzen. Mit einem Schreiben habe die Stadt die Sportvereine frühzeitig darüber informieren wollen.

Dass Turnhallen vorübergehend schließen müssen, „finden wir aus sportlicher Sicht nicht gut, aber wir wissen auch, dass die Stadt ihr Bestes gibt, um Alternativen für uns zu finden“, fasst Birgit Pütter, Vorsitzende des Stadtsportrings, zusammen. Laut Pütter seien es überwiegend die beiden großen Sportvereine – DJK und SG – die die städtischen Turnhallen nutzen würden. Aber auch beispielsweise die Tanzgruppen der DieLaHei würden in den Hallen trainieren. „Wenn es aufgrund von Schließungen zu Engpässen kommt, ist das für alle Beteiligten sehr von Nachteil und mit hohem Aufwand verbunden.“ In Fällen wie diesen seien Steinberg und Bohmert besonders gefragt, denn ohne die Erfahrung und gute Koordinierung sei eine Kompensierung kaum möglich.

„Es ist immer eine große Umlegerei der Kurse, die letztendlich alle betreffen“, weiß Steinberg aus Erfahrung. Dazu stehe man ständig mit allen Übungsleitern in Kontakt – die Zusammenarbeit zwischen DJK, SG und Stadt funktioniere „Hand in Hand“. Wie lang die Halle am Berufskolleg für den Sport geschlossen bleibt, steht noch in den Sternen – ebenso wie die Sperrung der Halle I am Schulzentrum. Für Entspannung sorgen diese Aussichten aus sportlicher Sicht jedenfalls nicht.