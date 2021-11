Sprachpaten helfen Barrieren abbauen

Coesfeld

Seit dem Sommer 2021 läuft in Kooperation mit dem Angebot „rent an Abiturient“ des Pius-Gymnasiums eine Sprachpatenaktion der Flüchtlingsinitiative, um soziale Kontakte und die Kommunikationsfähigkeit von Migranten zu fördern. Jetzt haben sich alle Teilnehmer erstmals im neuen Domizil in der ehemaligen Martin-Luther-Schule am Köbbinghof getroffen.

Von Marlies Prost