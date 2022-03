Sprit-Aufpreis trifft Spediteure hart

„Das ist natürlich sehr belastend“, sagt Christian Meßing, Geschäftsführer der Spedition Messing. „Wir haben ja keine Möglichkeit auszuweichen.“ Gleichwohl habe das Unternehmen seine Flotte schon in der Vergangenheit auf verbrauchsgünstigere Fahrzeuge umgestellt und dadurch einen Kostenvorteil gegenüber Wettbewerbern. Und immerhin könne er dank entsprechender Klauseln („Diesel-Floater“) in den Verträgen, den Aufpreis durchaus an die Kunden weitergeben. Der Haken: Er muss ihn vorfinanzieren. „Das gleicht sich aus, geht aber mächtig auf die Liquidität“, so Meßing.

Gerade für kleinere Unternehmen in der Branche könne das schon den Todesstoß bedeuten. „Die Branche ist seit Jahrzehnten finanziell angespannt“, so der Geschäftsführer. „Das wird viele Unternehmen aus dem Rennen schicken.“ Denn der Spritpreis sei nur einer von vielen explodierenden Kostenfaktoren. So habe sich etwa die Harnstofflösung „ad blue“ innerhalb eines Jahres im Preis versechsfacht. Für Reifen gebe es mittlerweile Tagespreise und die Fahrzeuge würden ebenfalls deutlich teurer. Dazu kämen steigende Personalkosten. „Die Gesamtgemengelage ist gerade sehr anspruchsvoll“, so Meßing.

Das sieht auch Frank Renners, Geschäftsführer des auf Altölentsorgung spezialisierten Betriebs Heinz Tersteeg, so. „Wir müssen die Kosten weitergeben“, so Renners. „Alles andere können wir uns nicht erlauben.“ Deshalb habe man eine Energiepauschale von 25 Euro pro Anfahrt eingeführt. Alle Kostensteigerungen könne das aber nicht abdecken.

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung fürchtet eine Insolvenzwelle in der Transport-Branche und fordert daher einen vergünstigten Gewerbe-Diesel. „Das würde natürlich helfen“, sagt Renners. Grundsätzlich helfe natürlich alles, was den Spritpreis senke, meint auch Meßing. „Ich bin aber nicht derjenige, der sofort zum Staat rennt.“ Vorstellen könne er sich eine zeitlich befristete Aussetzung der CO2-Steuer.

Als Protest-Aktion blockierten Lkw-Fahrer in dieser Woche zum Teil Autobahnen. Frank Renners würde sich durchaus mehr Kampfgeist in der Branche wünschen. „In Frankreich schließen die ihren Lkw ab und lassen ihn auf der Straße stehen.“ In Deutschland fehle dafür die Protestkultur. „Ohne Lkw läuft nichts in Deutschland. Das muss auch mal honoriert werden.“

Christian Meßing dagegen hält von solchen Aktionen nichts. „Das finde ich bescheuert. Wir müssen mit unseren Kunden reden“, so der Geschäftsführer. Schließlich stelle das Unternehmen auch die Lebensmittelversorgung sicher. „Diese Aufgabe werden wir weiter erfüllen“, verspricht er. Probleme gebe es derzeit schließlich schon genug. „Noch mehr Unsicherheit brauchen wir nicht.“