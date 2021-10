Stadt: „Besondere Verpflichtungen“ nicht nötig

Frauen in verantwortlichen Positionen, Mitglieder von Nicht-Regierungsorganisationen, Hochschulangehörige, unabhängige Journalisten und viele Personen mehr: Sie alle gehören zu Gruppierungen, die in Afghanistan seit der Machtübernahme durch die militant-islamistische Taliban bedroht sind. Die Flüchtlingsinitiative Coesfeld will vor diesem Hintergrund mehr bedrängte Afghanen aufnehmen, als der Zuweisungsschlüssel vorsieht. Das Thema kommt in der morgigen Ratssitzung auf den Tisch.

In einem Antrag an Stadt und Rat beschreibt die Initiative, vertreten durch Ludger Schulte-Roling, dass unter anderem die Falscheinschätzung der Lage am Hindukusch durch die Bundesregierung „zur lebensbedrohlichen Lage vieler Menschen beigetragen“ habe. Die Stadt Coesfeld soll sich nun gegenüber dem Innenminister in Berlin und dem Integrationsminister in Düsseldorf bereit erklären, im Rahmen ihrer Möglichkeiten diesen Personengruppen vermehrt Schutz zu bieten.

In den öffentlich einsehbaren Sitzungsunterlagen erläutert die Stadtverwaltung ausführlich, wie die Aufnahme und Verteilung der aus Afghanistan evakuierten Personen aktuell geregelt ist. Mit dieser Aufgabe ist demnach das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge betraut. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan konnten laut Auskunft der Bundesregierung über 5300 Menschen aus Kabul per Luftbrücke nach Deutschland gebracht werden. Dabei handelt es sich um Ortskräfte (afghanische Staatsangehörige, die für deutsche Behörden tätig waren) samt Familienangehörige. Zur Unterstützung hat Nordrhein-Westfalen die Verfügbarkeit von 1300 Plätzen zur vorübergehenden Unterbringung zugesichert – in Coesfeld ist am Ende eine achtköpfige Familie untergekommen.

„Es gibt aber noch viele Personengruppen mehr, die gefährdet sind und sich verstecken müssen“, bekräftigt Ludger Schulte-Roling auf AZ-Nachfrage. Er spricht von einem „Desaster“, das Deutschland nach seinem rund 20-jährigen Militäreinsatz in Afghanistan hinterlassen habe, „und das müssen wir jetzt auffegen.“ Er plädiert dafür, auch diese Menschen – und nicht nur Ortskräften – Schutz zu bieten.

Die Stadtverwaltung macht deutlich, dass die aus Afghanistan evakuierten Personen nach entsprechenden Verteilungsschlüsseln den Kommunen zugewiesen werden. Eine Aufnahme Schutzsuchender sei somit gesichert, „sodass es keiner besonderen Verpflichtungserklärungen“ bedürfe, argumentiert die Stadt. Vielmehr solle sich nun der Rat mit der Aufnahme der afghanischen Ortskräfte und deren Familien „solidarisch erklären“, ist als Beschlussvorschlag formuliert. Schulte-Roling dazu: „Das ist ein reines Lippenbekenntnis.“ Diese Aussage sei ihm „zu billig“, er fordert konkrete Antworten auf die Frage, was die Stadt Coesfeld für die Aufnahme von schutzsuchenden Afghanen tue.

Darüber und über den Beschlussvorschlag werden die Ratsmitglieder morgen beraten. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr in der Bürgerhalle.