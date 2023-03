Stadt kürzt kleinen Schulen Hausmeister

Eigentlich sollte alles besser werden beim Hausmeisterdienst an den Coesfelder Schulen. Sogar zwei zusätzliche Stellen richtete die Stadt ein, nachdem bei einer umfassenden internen Untersuchung in den Jahren 2021 und 2022 teils Mehrbedarf festgestellt worden war. Insgesamt werden aktuell 12,6 Stellen vorgehalten, was sogar das von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfohlene Soll um 0,8 Stellen übersteigt. Und doch gibt es, nachdem Anfang des Jahres auf das neue Organisationsmodell umgestellt wurde, Frust – an den kleineren Schulen. Denn die Kräfte wurden umverteilt – hin zu den größeren weiterführenden Schulen, wo mehr zu tun ist. „Nicht in allen Schulen können wir zu jeder Zeit eine Vollzeitstelle rechtfertigen“, erläuterte Klaus Volmer, Personalchef der Stadtverwaltung, die Umsetzung der Maßnahmen im Schulausschuss des Stadtrates. Im Klartext heißt das: An einigen Grundschulen ist nicht mehr während der kompletten Unterrichts- und OGS-Zeit ein Hausmeister vor Ort. Auf Nachfrage aus der Politik bestätigten Dorothee Heitz, Fachbereichsleiterin für Bildung bei der Stadtverwaltung, und Beigeordneter Christoph Thies, dass es dazu bereits „kritische Stimmen“ aus den Schulen gegeben habe.

Von der regelmäßigen Überprüfung der Elektro-Anlagen wurden die Schulhausmeister entlastet. Dafür stellte die Stadt eine Extra-Kraft ein. An anderer Stelle, den kleineren Schulen, wurden aber auch Stellenanteile gekürzt, so dass dort zeitweise kein Hausmeister mehr da ist.

Viele Ausschussmitglieder konnten den Verdruss nachvollziehen. „Ich halte das für höchst problematisch und nicht tragbar, dass teilweise an den Grundschulen kein Hausmeister da ist“, äußerte sich Lars Vogel (CDU). „Jede Schule sollte einen Hausmeister haben – jeden Tag“, meinte auch Kirsten Fabry (FDP). Sarah Albertz (Grüne) stellte infrage, ob der Zeitraum der Organisationsuntersuchung in Corona-Zeiten repräsentativ gewesen sei: „Da fanden doch keine Elternabende statt, die Turnhallenbelegungen waren andere“, nannte sie Beispiele. Die Corona-Besonderheiten seien berücksichtigt worden, antwortete Volmer. Er hob hervor, dass es am Ende auch um eine „gerechte Verteilung der Arbeit“ gehe: „Wenn bei den kleinen Schulen ganztägig jemand da ist, hat der weniger zu tun als eine Vollzeitkraft an einer großen Schule.“

Dem widersprachen einige Politiker: „Die Größe der Schule spielt gar nicht so sehr eine Rolle“, erklärte Gabriele Lenz (CDU). Es gebe doch vieles, das unabhängig davon immer anfalle. Martina Vennes (Pro Coesfeld) ergänzte, dass es bei mehr Hausmeister-Präsenz auchwahrscheinlich nicht so viel Probleme mit Vandalismus geben würde.

Volmer erklärte, dass ein weiteres Aufstocken der Stellen auf jeden Fall eine zusätzliche freiwillige Leistung wäre. Die Politik will nun konkret wissen, was es kosten würde, wenn auch die kleinen Schulen wieder einen Vollzeit-Hausmeister bekämen. Auf Antrag von Vennes erteilte sie der Verwaltung den Auftrag, das zu ermitteln. Bei der Abstimmung darüber enthielten sich nur die SPD-Vertreter der Stimme. Sami Bouhari sah „keine Notwendigkeit“. Er dankte der Verwaltung grundsätzlich für die Organisations-Untersuchung, die „blinde Flecken“ offen gelegt habe, „so dass man nun daran arbeiten kann“. Volmer hatte zuvor berichtet, dass einige Arbeitsverträge der Hausmeister nicht in Ordnung gewesen seien. „Sie mussten länger arbeiten als zulässig.“ Die Hausmeister würden nun durch eine Zusatzkraft entlastet von Elektro-Prüfungen. Für das Schulzentrum mit seinem PZ, das oft auch abends genutzt wird, wurde eine „Spätschicht“ eingerichtet.