Stadt richtet Wohncontainer ein

Es ist eine Lösung, die Bürgermeisterin Eliza Diekmann „immer vermeiden“ wollte, wie sie betont. Nun habe sich die Situation aber dahingehend entwickelt, dass die Stadt zusätzlich zu den bereits eingerichteten Unterkünften wie der Sporthalle am Schulzentrum Geflüchtete in Wohncontainern unterbringen muss. 56 Personen sollen am Haugen Kamp Unterschlupf finden. Für die Aufstellung der Container soll eine unbefestigte Fläche unweit des DJK-mobile genutzt werden, die aktuell als Ausweichparkplatz dient. Am Mittwoch (9.11.) wird es eine Informationsveranstaltung geben.

Über dieses Thema hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im nichtöffentlichen Teil beraten. Wie gestern zu erfahren war, haben die Mitglieder grünes Licht gegeben, dass die Stadt kurzfristig Container anmieten kann. Bereits zu Beginn der Sitzung wurde allerdings die Containerlösung diskutiert, da einige Anlieger, die per Brief informiert worden waren, die Einwohnerfragestunde nutzten. Diejenigen, die sich zu Wort meldeten, zeigten sich verärgert darüber, dass „zuerst im Rat entschieden und wir danach informiert werden“, sagte ein Mann von der Zuschauertribüne aus. Er fühlte sich „aufs Abstellgleis gestellt“. Diekmann sprach von zehn Zuweisungen pro Woche, daher müssten schnelle Lösungen her. Sie könne den Frust der erschienenen Anlieger verstehen, „den hätte es an anderer Stelle aber auch gegeben. Das Erfordernis für diese schnelle Lösung ist jetzt da“, unterstrich sie. Zur Einrichtung des Containerdorfes habe die Verwaltung verschiedenen Flächen – unter anderem am Hohen Feld, an der Osterwicker Straße oder den Festplatz in Goxel – ins Auge gefasst, sich aber für den Haugen Kamp entschieden. Das begründete die Stadt gestern in einer Pressemitteilung damit, dass die Geflüchteten in der Gesellschaft aufgenommen werden und kurze Wege zu Sport- und Spielplätzen und zur Innenstadt haben sollen.

Ein Anwohner kritisierte die ohnehin schon oft brenzlige Parksituation, zudem wollte ein weiterer Anlieger wissen, „welche Menschen da kommen“, ob er „Angst um sein Grundstück und seine Familie“ haben müsse und wer ihm die Entschädigung bei Verkauf seines Grundstückes zahlt, die „wegen Wertminderung“ durch die Container entstehe. Baudezernent Thomas Backes antwortet knapp, dass es sich um Menschen handele, die auf der Flucht seien und ein „Asylheim keine Wertminderung“ darstelle.

Etwa Anfang Dezember sollen die ersten Container aufgestellt werden, die Platz für bis zu 28 Geflüchtete bieten. Im Erdgeschoss sollen neben Wohnräumen auch eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschafts-Sanitäranlagen entstehen. Zwei Monate später soll die Anlage um ein Obergeschoss für weitere 28 Personen aufgestockt werden. Die Anwohner werden am kommenden Mittwoch (9.11.) um 19 Uhr im Saal des Brauhauses informiert. | Kommentar