Stadt soll eine Viertelmillion zuschießen

Überraschung bei der Kita-Planung in Lette: Nachdem für den Neubau des St.-Marien-Kindergartens auf dem Grundstück der früheren Bücherei der erste Investor aus Kostengründen abgesprungen ist (wir berichteten), gibt es nun zwar einen neuen Investor, aber zugleich eine Finanzierungslücke und die Anfrage, ob die Stadt bereit ist, sich mit einem Investitionskostenzuschuss von bis zu 250 000 Euro am Kita-Bau zu beteiligen. Wenn der Hauptausschuss heute um 18 Uhr im Rathaus zusammenkommt, wird er darüber eine Vorentscheidung treffen, das letzte Wort hat dann am 8. September der Rat.

Der Jugendhilfeausschuss, der am Dienstagabend über den Kita-Bau beraten hat, hat sich ohne große Diskussion einstimmig für diese Finanzspritze aus dem Haushalt 2023 ausgesprochen – auch weil es seiner Ansicht nach und nach Darstellung der Verwaltung keine sinnvolle Alternative gibt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte der neue Investor vor der Abstimmung den Ausschussvertretern erläutert, warum für ihn die Kosten deutlich gestiegen sind – schon im Vorfeld hatte er in Gesprächen mit der Verwaltung unter anderem die Senkung der KfW-Förderung angeführt. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als zuzustimmen“, meldete sich Nicole Dicke (Pro Coesfeld) nach den internen Erklärungen des Investors noch kurz zu Wort. Ausschussvorsitzender Ludger Kämmerling (Grüne) fand: „Auch wir sehen die Notwendigkeit für diesen Zuschuss und keine Chance, eine andere Entscheidung zu treffen. Ähnlich äußerte sich Bernhard Kestermann (CDU).

Aktuell befindet sich der Marienkindergarten an zwei Standorten: drei Gruppen haben ihre Adresse an der Lindenstraße, zweieinhalb Gruppen sind in einer Dependance an der Kardinal-von-Galen-Grundschule untergebracht – genau dort, wo die neue DRK-Kita gebaut wird (Bericht unten).

Nach ersten Verhandlungen mit dem neuen Investor hatten Vertreter von Kirchengemeinde und Bistum bereits signalisiert, dass ein Gesamtdefizit von 100 000 Euro besteht. Bistum und Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung bringen sich zwar mit der Bereitstellung des Grundstücks und dem Freiräumen der Fläche ein, können aber darüber hinaus keine Mittel beisteuern. Erst wenige Tage vor der Sitzung des Jugendhilfeausschusses hatte der Investor deutlich gemacht, dass sich das Defizit aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen gar auf 250 000 Euro erhöhen wird.

Die Verwaltung hatte schon ihrer Sitzungsvorlage berichtet, dass immer mehr Kommunen freiwillige Investitionskostenzuschüsse zahlen, damit Kita-Bauvorhaben überhaupt umgesetzt werden könnten. Festgelegt werden soll, dass sobald doch noch Fördermittel genutzt oder Landes- und Bundespauschalen erhöht werden, sich der Investitionskostenzuschuss verringert.