Stadt stoppt Guerilla-Aktion

Lette

Was heißt eigentlich Meinungsfreiheit? Nicht unbedingt, dass jeder seine Meinung jederzeit auf beliebige Weise kundtun kann. Diese Erfahrung musste jetzt Dr. Reinhard Mantau aus Lette machen, der in einer geradezu kühnen Guerilla-Aktion ein altes Wahlplakat neu beschriftet und vor seiner Haustür aufgehängt hatte. Und zwar direkt unter das Konterfei der Grünen-Kandidatin Dr. Anne-Monika Spallek. Da lächelten dann zwei Frauen von der Straßenlaterne herunter: Dr. Spallek und eine optisch etwas verjüngte Dr. Merkel, deren Anblick ein wenig an den Klassiker „Zurück in die Zukunft“ erinnerte. Mantau schrieb ihr noch in Versalien auf die Stirn: „ICH WÄHLE MEINE ALTE“. Stopp! Damit der Betrachter nicht auf ganz abwegige Gedanken kommt, geht‘s am Rand gleich weiter mit: „...CDU, die führt ein gutes Regiment!“ Noch ein Kringel mit Edding um das CDU-Logo – und fertig war sein ganz persönliches Statement zur Bundestagswahl 2021. Einziges Problem: Es hing nur wenige Tage an der Paßstiege. Seine Frau musste mit ansehen, wie Ordnungsamtsmitarbeiter das Plakat entfernten. „Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung“, wie Stadtsprecherin Andrea Zirkel auf AZ-Nachfrage berichtete.

Von Detlef Scherle