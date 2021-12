„Stadtgeschichte durch Ehrenamt geprägt“

Im kommenden Jahr blickt Coesfeld auf 825 Jahre Stadtgeschichte zurück: „Und weil die Erfolgsgeschichte unserer Stadt immer auch ganz besonders geprägt worden ist durch das Engagement ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, wollen wir in 2022 auch wieder Ehrenamtspreise verleihen“, kündigt Bürgermeisterin Eliza Diekmann an.

Sie wendet sich deshalb mit folgendem Aufruf an die Bevölkerung: „Machen Sie jetzt Vorschläge: Sie kennen jemanden aus Ihrem Verein oder Ihrer Nachbarschaft, eine Kollegin oder einen Mitstreiter, der oder die sich schon lange freiwillig und ehrenamtlich in Coesfeld oder Lette engagiert? Dann melden Sie sich bis Ende Dezember bei uns mit einem Vorschlag für den Ehrenamtspreis 2022.“

Jede Form bürgerschaftlichen Engagements kann mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet werden. Entscheidend ist, dass sich der Einsatz durch Freiwilligkeit, Orientierung am Gemeinwohl und fehlende persönliche materielle Gewinnabsicht auszeichnet: In den Bereichen Kultur, Soziales, Sport, Schule oder Umwelt, ob im Verein, einem Verband, der Kirche, der Nachbarschaft oder in Projekten. Besonders angesprochen sind auch junge Menschen, die ehrenamtlich tätig werden. Für sie wird ein Jugend-Ehrenamtspreis vergeben.

Vorschläge für zu ehrende Einzelpersonen können bis zum 31. Dezember schriftlich mit einer kurzen Begründung und den Personalien eingereicht werden bei Ingrid Fehmer, E-Mail: ingrid.fehmer@coesfeld.de. Anonyme Vorschläge sowie aus dem direkten familiären Umfeld können nicht berücksichtigt werden. Das Engagement muss in Coesfeld oder Lette stattfinden. Bei der Entscheidung, wer den Ehrenamtspreis 2022 und den Jugend-Ehrenamtspreis erhalten soll, wird die Bürgermeisterin von einer Jury unterstützt.