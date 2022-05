Stadtkapelle dankt für großzügige Spenden

Für das Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Münster anlässlich des Jubiläums der Stadtkapelle am 2. Juni in der Bürgerhalle sind noch Karten verfügbar. Vorsitzender Markus Müller freut sich über die bisherige gute Resonanz beim Kartenvorverkauf, betont aber zugleich: „Wir werden auf jeden Fall noch ein ausreichendes Kontingent an Karten an der Abendkasse verfügbar halten. Wer also spontan Lust hat, zum Konzert zu kommen, ist herzlich eingeladen.“

Die Mitglieder der Stadtkapelle (v. l.) Nina Schied, Simon Müller und Markus Müller freuen sich über die Spenden für das Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Münster und nehmen die Gabe der Sparkasse Westmünsterland von Regionalleiter Christian Overhage (r.) in Empfang.

Das 50-köpfige Profiorchester der Bundeswehr bereitet sich derweil auf seinen Auftritt in Coesfeld vor. Die musikalische Brandbreite reicht von Klassik und zeitgenössischer Blasmusik über Pop und Swing bis hin zur traditionellen Marschmusik.

Die Einnahmen aus dem Konzert spendet die Stadtkapelle an die Musikschule Coesfeld zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. Die ersten großen Schritte zu einer möglichst hohen Spendensumme sind bereits getan: Die Stadtkapelle wurde von der Sparkasse Westmünsterland, der VR-Bank Westmünsterland, SG Service, JW Ostendorf, Möbel Boer und den Stadtwerken Coesfeld mit großzügigen Spenden für das Benefizkonzert bedacht. „Unser großer Dank gilt unseren Sponsoren und allen, die uns in unserem Jubiläumsjahr unterstützen. Ohne die vielen Helfer und Mitwirkenden wäre es uns nicht möglich, das Luftwaffenmusikkorps Münster nach Coesfeld zu holen und den Coesfeldern diesen besonderen Konzertgenuss zu bieten. Jetzt hoffen wir natürlich auf eine möglichst hohe Spendensumme, die wir der Musikschule überreichen können“, so Vorsitzender Müller weiter.

7 Beginn des Benefizkonzertes am 2. Juni in der Bürgerhalle ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.45 Uhr. Karten sind erhältlich beim Café Central, der Genießerei, der Laurentius-Apotheke, unter www.stadtkapelle-coesfeld.de oder an der Abendkasse. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 15 Euro, für Kinder und Jugendliche 8 Euro.