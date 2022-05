Stadtplakette für „ein echtes Lebenswerk“

Es sind Zahlen, die zweifelsohne beeindrucken: 50 000 Besucher in 16 Jahren, 528 Führungen, davon 319 Gruppen aus ganz Deutschland und dem Ausland und 35 Sonderausstellungen, die seit jeher für Abwechslung sorgten. Und doch sind es die Menschen hinter dem Puppen- und Spielzeugmuseums, die den Erfolg eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region begründen. Dafür ist das Ehepaar Bernd und Marlene Langehanenberg am Donnerstagnachmittag im De-Bilt-Saal des Stadtschlosses mit der Stadtplakette ausgezeichnet worden.

Auch für Bürgermeisterin Eliza Diekmann ist die Verleihung eine Premiere. „Die Stadtplakette wird nur sehr selten verliehen. Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagt Diekmann über die höchste Auszeichnung der Stadt Coesfeld. Aus der Politik habe es nach dem Vorschlag aus der Bevölkerung „ein klares Signal“ gegeben, habe das Ehepaar Langehanenberg zusammen mit weiteren Gründern und Initiatoren doch „über Jahrzehnte eine Sammlung zusammengetragen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“ und damit ein „spezielles Angebot geschaffen, was man nicht überall findet und generationsübergreifend viele Menschen erreicht“, sagt die Bürgermeisterin in ihrer Laudatio. „Ein echtes Lebenswerk.“

Marlene Langehanenberg gewährt den Gästen – darunter Familienmitglieder, Weggefährten, Nachbarn und Politiker aus dem Stadtrat – einen Blick hinter die Kulissen der Historie. So habe sich die Museumsidee bereits 1996 entwickelt, als sie Hedwig Janning aus Osterwick kennenlernte. „Im Jahr 2000 hatten wir 14 Gründungsmitglieder um uns versammelt, um den Verein ,Puppen- und Spielzeugmuseum Coesfeld’ zu gründen“, sagt Langehanenberg. Am 11. Dezember 2004 öffnete schließlich das Museum, für das Bernd Langehanenberg als Studiendirektor am Berufskolleg für Druck und Medientechnik in Dortmund das Medienkonzept entwickelte. Auch die jüngere Geschichte spart die ehemalige Kindergärtnerin nicht aus – von der Bitte an die Stadt, die Trägerschaft für das Museum zu übernehmen, bis zu ihrem Rücktritt von der Museumsleitung im vorigen Jahr.

Marlene Langehanenberg dankt allen für ihren Einsatz in all den Jahren und auch jenen Weggefährten, die sich dafür eingesetzt haben, „dass uns diese Anerkennung heute zuteilwurde“. Und weil das Ehepaar weiterhin dem Museum verbunden bleibt, so verwundert auch dieses Angebot vor der kleinen Feierstunde nicht: „Wenn jemand noch durchs Museum gehen möchte; einen Schlüssel hätte ich dabei.“