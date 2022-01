Stadtwerke nehmen Regelstation in Betrieb

Coesfeld

Die Stadtwerke Coesfeld haben im vergangenen Jahr am Burgring, in der Höhe des Spielplatzes, eine neue Gasregelstation gebaut. Diese wird nun in Kürze in Betrieb genommen. Ihre Vorgängerin, die am Burgwall steht, kann nun ihren Dienst einstellen und wird zurück gebaut. Am Montag (10. 1.) beginnen die Arbeiten zum Anschluss der neuen Station und zur Abrüstung der alten Station.