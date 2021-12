Starke Stimmen und skurriler Humor

Coesfeld

Weihnachten naht, da sind emsige Vorbereitungen angesagt. Nicht anders geht es „Vocaldente“. Die Sänger der A-cappella-Gruppe mit Biss wuseln über die Bühne, bauen unter Beobachtung des Publikums einen Weihnachtsbaum auf, schmücken ihn ganz in Rot-Gold, wobei sich eine Kugel an ein Ohr verirrt, packen stapelweise Geschenke unter den Baum, und dann wird – begleitet vom „Oooh“ der Zuschauer – die Lichterkette angeknipst. Gleichzeitig wird die Bühne in feierliches Licht getaucht, und die fünf Sänger tragen in schlichter Schönheit „The Christmas Song“ vor.

Von Ursula Hoffmann