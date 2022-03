Starkes Signal gegen Putins Krieg setzen

Coesfeld

(ds). Mit einem großen Ökumenischen Friedensgebet auf dem Marktplatz wollen die evangelische und die katholischen Kirchengemeinden in der Stadt am kommenden Freitag (11. 3.) um 19 Uhr ein starkes gemeinsames Signal gegen Putins Krieg in der Ukraine setzen. Vorbereitet wurde es im Ökumenischen Arbeitskreis der Gemeinden. Gemeinsames Beten, Singen und eine kleine Ansprache als Impuls sind geplant. „Der gewalttätige Wahnsinn der russischen Staatsführung rechnet damit, dass sich alle Welt verkriecht. Um so wichtiger ist jedes Zeichen, jede Aktion, jedes Lied und jedes Gebet, das sichtbar und hörbar macht: Gewalt und Wahnsinn werden die Kraft der Menschlichkeit nicht kleinkriegen. Nicht in der Ukraine, nicht bei uns und hoffentlich auch nicht in Russland“, betont die evangelische Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann, die die Ansprache halten wird.