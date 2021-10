Statt Weihnachtsmarkt Hütten im Advent

Nein. Einen viertägigen Weihnachtsmarkt, wie er vor Corona üblich war, wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Aber: „Wie im Vorjahr wollen wir unter dem Motto ,Coesfeld weihnachtet’ im Advent für einen längeren Zeitraum in der Innenstadt verteilt Hütten aufstellen, die von verschiedenen Anbietern genutzt werden können“, kündigt Stephanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins, an. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.“

Hütten mit adventlichem Warenangebot gehören in der Vorweihnachtszeit auch zum Innenstadtbild – allerdings nicht auf einem Weihnachtsmarkt, sondern für mehrere Wochen an verschiedenen Stellen.

Und sie hat noch eine erfreuliche Ergänzung parat: „Dieses Jahr dürfen wir auch wieder gastronomische Angebote machen.“ So können sich die Passanten und Weihnachts-Shopper in der Innenstadt auf den typischen Glühweinduft, Pommes, Würstchen und andere wärmende Gerichte freuen. Welche Angebote Einzelhändler, Gruppen, Vereine oder andere Nutzer in den Holzhütten machen werden, steht noch nicht fest. „Wir sind erst am Anfang der Planungen“, so Borgert. Sicher kann sie allerdings schon sagen, dass punktuell Musik, Lesungen oder andere Darbietungen kleine Highlights im weihnachtlichen Ambiente setzen werden.

Apropos Licht. Wieder sollen besondere Effekte zwischen Hell und Dunkel Situationen und Gebäude in der Stadt in Szene setzen. „Michael Banneyer und Jochen Schlattmann, die auch im vergangenen Jahr das Lichtkonzept gestaltet haben, sind schon in der Innenstadt unterwegs gewesen, um zu schauen, wo dieses Mal besondere Lichtakzente gesetzt werden können“, berichtet Borgert.

Natürlich wird die Innenstadt auch wieder mit der üblichen Weihnachtbeleuchtung in eine festliche Stimmung getaucht und das Rathaus verwandelt sich in ein Weihnachtshaus. Einen Lichtersamstag in der bekannten Form mit dichtem Gedränge auf dem Marktplatz wird es aber nicht geben. Dennoch – da gibt sich Borgert noch geheimnisvoll – soll „ein kleines feines Event“ das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung begleiten. Abwarten.

Ganz sicher macht sich der Nikolaus am 5. Dezember wieder mit den Kindern auf zu einem Umzug durch die Stadt. Frische Luft und die Chance, Abstand zu halten, machen es möglich, dass die Kinder sich schon auf den traditionellen Weg freuen können. Ob und wie sie später Tüten mit süßen Überraschungen bekommen können, ist noch in der Planung.