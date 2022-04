Steine als Andenken für die Letteraner

Lette

Die vermeintlich gute Nachricht hob sich Uwe Dickmanns (Stadt) bis zum Ende auf: Auf die Anlieger des Alten Kirchplatzes werden – wenn überhaupt – „keine großen Kosten“ bezüglich der KAG-Beiträge zukommen. Nur die Erneuerung der Straßenbeleuchtung rund um den Platz werde umgelegt. „Im Moment sind wir in der glücklichen Situation, dass das Land 100 Prozent der Beiträge übernimmt“, so Dickmanns. Ob das aber in mehreren Monaten, wenn die Beiträge fällig werden, noch immer der Fall sein wird, stehe noch in den Sternen.

Von Leon Seyock