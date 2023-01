Steppend durch den Regen

Wer kennt sie nicht, die Filmszene, in der Gene Kelly verliebt durch den Regen steppt. Den Klassiker „Singin’ in the Rain“ präsentierte das Theater Osnabrück auf der Bühne des Konzert Theaters – natürlich mit dieser berühmten Szene. Im Zentrum des Musicals steht der Übergang von der Stummfilmära zum Tonfilm, der für manchen Star das Ende der Karriere bedeutete, brauchte man für den Tonfilm doch ganz andere Qualifikationen.

Theater Osnabrück überzeugt vor allen in den Musiknummern

„Singin’ in the Rain“ im Konzert Theater Coesfeld: Die Osnabrücker Inszenierung begeistert vor allem mit wunderbaren Stepptänzen.

Das macht das Schicksal des berühmten Filmpaares Lina Lamont und Don Lockwood sehr deutlich. Während Don auch sprechen, singen und tanzen kann, gibt erst das Schweigen der hübschen, aber dämlichen und mit einer schrecklichen Fistelstimme gesegneten Lina „einen geheimnisvollen Touch“. Ihr Gesang dagegen klingt „wie ein Papagei mit Halsschmerzen“, bringt es Dons Freund, der Musiker Cosmo auf den Punkt. Und als Don sich dann auch noch in die reizende Schauspielerin Kathy Selden verliebt, ist Linas Schicksal besiegelt.

Das Osnabrücker Ensemble spielt unter der Regie von Ansgar Weigner diese Geschichte in einer Mischung aus Stummfilm, Slapstick und Klamotte, die einen etwas zwiespältigen Eindruck hinterlässt. Während die Handlung im Filmstudio eher platt ist und durchaus Längen aufweist, agieren die Schauspieler gewohnt souverän und überzeugen vor allem in den Musiknummern. Alexander von Hugo agiert als Don Lockwood mit Esprit, gefühlvollem Gesang und kann prächtig steppen, wie er nicht nur in der Regenszene beweist.

Eine ebenbürtige Partnerin mit dem weichem Schmelz in der Stimme ist Valentina Inzko Fink als Kathy Selden. Hinreißend ihre Liebesszene im Filmstudio – auf einer Leiter als Balkon und mit Sonnenuntergangs-Beleuchtung. Für Gelächter dagegen sorgt immer wieder Susann Vent-Wunderlich, die sich voller Elan in die Rolle des quiekenden Dummerchens schmeißt und dabei jedes Klischee bedient. Die Sopranistin beweist echten Mut, wenn sie mit Inbrunst ihre in den Ohren schmerzenden Soli singt.

Der eigentliche Star dieser Inszenierung aber ist Michael Ernst als Cosmo Brown. Er begeistert nicht nur mit seinen vor Witz und Ironie sprühenden Seitenhieben, sondern agiert durchgehend mit überbordender Energie – Klasse sein Stepptanz, mit dem er sich in „filmischer Vorblende“ ins New York der Zukunft träumt. Der besondere Clou dieses Musicals sind ganz klar die Lieder und Stepptänze, die die Darsteller, begleitet von der umwerfend tanzenden Dance Company, in prächtigen Kostümen und temporeichen, spritzigen Choreografien darbieten. Begleitet werden sie dabei vom Symphonieorchester, das unter Leitung von An-Hoon Song ganze Arbeit leistet und von gefühlvollen Balladen bis zu den großen Show-Nummern immer den richtigen Ton trifft. Für Song und das Orchester gibt es dafür vom Publikum zum Teil stehende Ovationen.