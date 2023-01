Stetiger Kampf gegen die Monokultur

„Wir führen eine ganz normale Durchforstung in gewissem Turnus durch“, kündigt der Revierförster an. Vor allem sei diese Maßnahme dazu da, um die „große Palette“ an verschiedenen Baumarten auf dem Coesfelder Berg zu erhalten. Denn mit rund 20 unterschiedlichen Arten sei der Wald gut aufgestellt: „Es ist mit der baumartenreichste Wald, den ich kenne“, so der Förster. Bei den Bäumen, an denen nun die Kettensäge angesetzt werden soll, handele es sich um viele „abgängige Bäume“ – vor allem Buchen. Einige müssten der Verkehrssicherheit wegen entnommen werden, „der Stadtwald ist extrem dicht und kleinflächig erschlossen“, so Kleinig. Gefällt würden neben den nicht mehr standsicheren Bäumen auch diejenigen, „die andere Bäume bedrängen und in ihrem Wachstum einschränken“. Also auch vitale Bäume? Der Revierförster bestätigt die Annahme auf Nachfrage. „Ich weiß, dass es in der heutigen Zeit kritisch gesehen wird, wenn gesunde Bäume gefällt werden“, sagt Martin Kleining. Mit der Herausnahme ebendieser Bäume soll erreicht werden, dass die ohnehin großen und gesunden Bäume in ihrem Wachstum nicht eingeschränkt werden.

Nun gibt es unterschiedliche Arten, wie ein Wald beforstet werden kann. Eine davon ist, den Wald sich selbst zu überlassen, ohne Eingriffe. Was würde dann passieren? „In einigen Jahrzehnten gibt es dann eine einzige Baumart, die zu 95 Prozent den Wald beherrscht“, ordnet Kleining ein. „Die stärkste Baumart setzt sich durch.“

Vor allem in Anbetracht des Klimawandels sei eine Monokultur aber nicht die Zukunft eines Waldes. Das Sommerwetter der vergangenen Jahre habe das gezeigt, indem es dem Wald sehr zugesetzt hat. „Wenn wir noch einige Jahre länger Sommer wie diese erleben, hat die Buche bei uns keine Zukunft mehr“, führt der Förster ein Beispiel an. Ganze Wälder sterben aus – immerhin macht die Buche 80 Prozent deutscher Waldbestände aus.

Das Beibehalten einer zukunftsfähigen Mischkultur ist deshalb das Ziel des Revierförsters, das nur mit regelmäßigen Eingriffen in den Wald erreicht werden könne. „Wenn ich nie Bäume herausnehme, können auch keine neuen unten im dunklen Keller wachsen.“