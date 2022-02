Steuerberater versinken in Arbeit

Während die einen in Kurzarbeit gegangen sind, bedeutet die Pandemie für andere das Gegenteil: Arbeit ohne Ende. Zum Beispiel für Steuerberater. Denn gerade die Abwicklung von Kurzarbeit und Überbrückungshilfen für Unternehmen landen auf ihrem Schreibtisch, zusätzlich zum Alltagsgeschäft der Steuererklärungen.

„Wir haben seit 2020 deutlich mehr Arbeitsaufwand durch diese Zusatzaufträge“, sagt Ingo Schmiing, geschäftsführender Gesellschafter bei der Steuerberatungsgesellschaft W&N Wittneven-Niederberghaus. Deshalb habe das Unternehmen ein mehrköpfiges Team abgestellt, dass sich um diese Themen kümmert. „Die fehlen dann natürlich, um unser normales Geschäft abzuwickeln.“ Möglich ist eine solche Arbeitsteilung aber ohnehin nur in den größeren Kanzleien.

„Man schiebt nur noch und arbeitet nur das nötigste ab“, sagt Stefan Jebing, Inhaber der Kanzlei Bußwinkel & Kollegen. Der bürokratische Aufwand bei den Überbrückungshilfen sei beträchtlich. In jedem einzelnen Fall gebe es Besonderheiten. „Und irgendwann wird die Überbrückungshilfe auch mal abgerechnet“, sagt Schmiing. Wenn also die geschätzten Zahlen den realen gegenübergestellt werden. „Die Arbeitsbelastung wird nicht besser.“ Auch die Neuberechnung der Grundsteuer wird derzeit noch von vielen Steuerberatern vor sich her geschoben.

Dazu kommt der Fachkräftemangel. „Personal zur Unterstützung ist nicht zu bekommen“, sagt Jebing. „Für Fachangestellte und Fachwirte ist der Markt leer“, bestätigt Schmiing, der bei W&N den Bereich Personal verantwortet.

Und so muss das vorhandene Personal die Kohlen aus dem Feuer holen. Und Überstunden wie Urlaubstage sammeln sich an. „Auch das schieben wir als Welle vor uns her“, sagt Schmiing. Eine finanzielle Abgeltung sei dabei für viele Arbeitnehmer nicht sehr reizvoll. „Viele wollen lieber den Zeitausgleich.“

Kapazitäten für neue Klienten gibt es da wenig. Ein Steuerberater, der nicht namentlich genannt werden möchte, verrät, dass er zumindest nach finanzieller Attraktivität unterscheidet: „Bei einem Apotheker kann ich nicht Nein sagen, aber einem Ein-Mann-Betrieb muss ich absagen.“ Die erste Frage am Telefon sei oft „Nehmen Sie mich überhaupt noch auf?“, sagt Schmiing. Auch W&N habe schon Mandate abgelehnt. „Wir schauen natürlich, wer zu uns passt.“

Zur Entlastung der Branche ist nun, wie schon im vergangenen Jahr, eine Verlängerung der Abgabefrist für Steuererklärungen um drei Monate auf den 31. August im Gespräch. „Das ist zwingend erforderlich“, sagt Ingo Schmiing. „Das würde zumindest den direkten Druck nehmen“, meint Stefan Jebing. Bringen könne dies aber nur etwas, wenn auch für das Folgejahr eine Fristverlängerung komme. Denn: Bleiben nur neun Monate für die Bearbeitung, wäre das Problem wieder in die Zukunft verschoben. „Das kann man nur über mehrere Jahre langsam abschmelzen“, meint auch Ingo Schmiing.

Macht die Auftragslage Steuerberater zu Krisengewinnern? „Kann man schon so sehen“, sagt Schmiing. „Viele haben gar keine Arbeit, da ist es sicherlich ein Luxusproblem, zu viel Arbeit zu haben.“ Probleme seien es aber eben dennoch. Und manch eines davon bleibt ihm wohl auch nach der Pandemie erhalten. Der Fachkräftemangel etwa, sei nicht neu, habe sich in der Krise aber nochmal verschärft.