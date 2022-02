Stillstand bei der Impfkampagne

Wie es um die Impfkampagne steht, lässt sich gut an der Online-Terminauswahl für die DRK-Impfstelle an der Bahnhofstraße ablesen. Termine gibt es noch und nöcher, zu jedem gewünschten Zeitfenster. „Wir sehen ja die Zahlen – und stellen fest: Die Nachfrage ist sehr mau“, sagt DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann. „Tendenz weiter sinkend.“ Deshalb schließt der Kreis die Coesfelder Impfstelle zum Monatsende. „Wir sehen unseren Auftrag als erfüllt an“, so Schlütermann. Ohnehin sei das Angebot nur als Ergänzung zu den Hausärzten gedacht gewesen.

An Impfstoff mangelt es genauso wenig wie an Gelegenheiten. Aber bei der Impflücke hat sich zuletzt wenig getan.

Bei denen ist die Lage ähnlich. „Die bestellen deutlich weniger Impfstoff, teilweise gar nichts mehr“, berichtet Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer. „Es soll ja auch nichts verfallen“, sagt Hausarzt Ludger Höing. Erstimpfungen gebe es nur ganz vereinzelt. „Dabei würden die priorisiert drankommen“, so Höing. Häufiger sei es, dass bereits geimpfte Patienten nach einem vorzeitigen Booster oder einer vierten Impfung fragen. Tatsächlich laufe die vierte Impfung nun in den Seniorenheimen an, manch anderen Patienten müsse er eher bremsen.

Im Kreis Coesfeld sind laut RKI rund 76 Prozent der Gesamtbevölkerung zweifach geimpft – und damit weniger als im NRW-Schnitt (78 Prozent). Bei den Booster- (66 Prozent) und Kinder-Impfungen (5 bis 11 Jahre: 35 Prozent, 12 bis 17 Jahre: 75 Prozent) liegt der Kreis über dem Landesschnitt. Diese machen dann auch den Großteil der zuletzt verabreichten Impfungen aus. Bei der ursprünglichen Impflücke hat sich dagegen wenig getan. Wer jetzt noch ungeimpft ist, ist dies wohl aus Überzeugung. „Die wird man auch mit Kampagnen nicht erreichen“, ist Höing sicher. „Halbwissen und Fake-News sind das größte Problem“, sagt Barrmeyer. Erst kürzlich habe er lange mit einer ungeimpften Bewerberin diskutiert. „Für mich ein No-Go“, so der Apotheker. Aber gegen die Vielzahl an Falschinformationen, die im Umlauf seien, komme man kaum an.

Seit der vergangenen Woche kann er auch selbst impfen, aber das Timing für den Start in den Apotheken hätte kaum schlechter sein können. Und so bleibt das Impfangebot vorerst eher theoretisch. Interessenten können sich melden, bekommen aber nicht direkt einen Termin. „Wir sammeln dann erst mal, damit wir nicht mehr wegschmeißen als in den Arm bringen“, so Barrmeyer. Sobald aber wieder viele Impfungen auf einmal anstünden, etwa mit einem Varianten-Impfstoff, stehe er bereit.