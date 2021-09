Straßensperren fürs Radsport-Event

Schon ab 7 Uhr am Sonntag (3. 10.) gilt ein Parkverbot in folgenden Bereichen: Wester Esch, Haugen Kamp, Oldendorper Weg, Kleine Viehstraße, Große Viehstraße und Bergallee.

Ab 9.30 für den Verkehr gesperrt werden dann die Straßen Bergallee, Billerbecker Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Osterwicker Straße und alle Anliegerstraße, die an diesen Straßen liegen. In dieser Zeit fahren zunächst die Amateure, die über Sükerhook und letztendlich über die Billerbecker Straße wieder in Richtung Billerbeck rausfahren.

Um 12.15 Uhr kommen dann weitere Sperrungen hinzu, diese betreffen von Gescher aus die Alte Coesfelder Straße, Borkener Straße, Wester Esch, Haugen Kamp, Oldendorper Weg, Friedhofsallee, Gerichtsring, Süringstraße, Marktplatz und Kleine Viehstraße. Hier werden die Profis eine erste Runde fahren. Auch hier sind immer auch die angrenzenden Anliegerstraßen betroffen. Teile der Innenstadt kommen dann noch um circa 13 Uhr dazu, wenn auch die Bernhard-von-Galen-Straße und weiter in Richtung Münsterstraße die Große Viehstraße vollgesperrt werden. Größere Knotenpunkte und die Innenstadt werden durch Gitter gesichert, die Einmündungen entlang der Strecke werden durch Streckenposten gesichert. Spätestens um 15 Uhr werden dann alle Sperrungen wieder aufgelöst.

Hubertus Brüggemann weist darauf hin, dass das Krankenhaus jederzeit erreichbar bleiben wird. Das St.-Laurentius-Stift wird während der ersten Profidurchfahrt ab circa 13 Uhr für etwa eine Stunde nicht erreichbar sein. Das St.-Katharinen-Stift bleibt von der Letter Straße aus erreichbar. Die Zu- und Ausfahrten der Marktgarage bleiben während der zweiten Profidurchfahrt ab circa 13.45 Uhr für etwa eine Stunde lang gesperrt.

Wer das CoeBad an der Osterwicker Straße besuchen möchte, wird gebeten, einen der Parkplätze am Schulzentrum, an der Agentur für Arbeit oder am Kino zu nutzen, teilt die Stadt mit.

Hubertus Brüggemann informiert: „Die Bundesstraßen B 474 und B 525 sind nicht vom Radrennen betroffen, hier besteht also Gelegenheit, die Rennstrecken zu umfahren.“

Wer Fragen zu den Straßensperrungen während des Münsterland-Giros hat, erreicht die Hotline des Ordnungsamtes Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr; Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und auch am Renn-Sonntag selbst unter Tel. 02541/ 939-2000.