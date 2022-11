Streifzug durch die DDR-Kulturgeschichte

Coesfeld

Anlässlich der Ausstellung „Leseland DDR“ in der Stadtbücherei Coesfeld stellten beim „Rendezvous mit Buch – Spezial“ Gertrud Manemann, Dieter Niehoff, Birgit Quente, Brigitte Tingelhoff sowie Michael Kaup vom Förderverein in beinahe drei Stunden eine vielschichtige Literaturliste mit Bezug zur ehemaligen DDR vor. Sie regten so eine Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte der DDR an.

Von Simone Mattern