Stürzen vorbeugen – Ausdauer aufbauen

Ein Infotreffen für Interessierte, zu dem auch Angehörige von Betroffenen eingeladen sind, findet am kommenden Mittwoch (17. 11.) um 12 Uhr im Seminarraum des mobiles statt. Das dauerhafte Angebot ist auf Verordnung vom Arzt für die Betroffenen kostenlos. Die DJK ist einer von 60 Sportvereinen, die im Rahmen des Projekts „SPORTnachSCHLAG“ eine Förderung von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erhalten.

„Das Risiko eines weiteren Schlaganfalls wird gesenkt, wenn man sportlich aktiv wird“, betont Übungsleiterin Alexandra Wegener. In den 60-minütigen Einheiten, die dann jeden Mittwoch um 12 Uhr stattfinden, arbeitet Wegener mit den Teilnehmern vor allem an Kraft und Ausdauer sowie an der Sturzprophylaxe.

„Wichtig ist aber auch der soziale Aspekt, der Austausch mit anderen Betroffenen“, weiß die Reha-Übungsleiterin, die genau wie ihre Kollegin Andrea Averesch in der Fachrichtung Neurologie ausgebildet ist.

Bislang haben Schlaganfallpatienten den Reha-Sport in einer gemischt-neurologischen Gruppe zusammen mit MS- und Parkinsonpatienten betrieben. Reine MS- und Parkinson-Gruppen gibt es bereits ebenfalls.

Nun hoffen die beiden Übungsleiterinnen, dass auch die neue Gruppe mit Leben gefüllt wird. „Potenzielle Teilnehmer aus Coesfeld und Umgebung gibt es genug“, sagt Averesch.