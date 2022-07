Super-Sound und viel gute Laune

Was ist das Rezept für ein perfektes Festival-Wochenende? Sonne, ein bestens aufgelegtes Publikum, Essen, Bier, vernünftiger Sound und ganz viel gute, laute Musik. Was einfach klingt, ist in der Praxis meist schwerer umzusetzen als gedacht, aber Rock am Turm hat es geschafft: Was für ein gelungenes Event!

Rock am Turm feiert Geburtstag. Zwar zwei Jahre später als geplant, aber dafür jetzt 20 + 2 Jahre – da darf es auch laut anfangen und enden. Bereits am Freitag startete das Festival mit Bands, die ohne Probleme auch ein Samstagabend Line-Up hätten sein können: „Queen Anne’s Revenge“ machte den Auftakt. „Silent Revenants“, „Tri State Corner“, „Rantanplan“ und „Die Kassenpatienten“ gaben sich auf der Bühne nicht die Klinke, sondern Gitarren in die Hände.

Der Familiennachmittag am Samstag bot Musik für die kleinen und großen Musikfans. Es ist warm, die Sonne scheint auf den staubigen Parkplatz und schwarze Boots werden ganz schnell staubig. „Was in Wacken die Feuerwehrkapelle ist, sind bei Rock am Turm die Kids mit Handicaps“, eröffnet Christiane Falk den Familiennachmittag. Und die Kids mit Handicaps zeigen ihr Können, gefolgt von jungen Talenten der Tanzschule.

Mit Ente „Pudding“ im Gepäck tritt der Billerbecker Kinderliedermacher Klaus Foitzik auf und animiert die Kinder zum Mitmachen. Und die Kleinen sind begeistert. Neben der Musik sorgen eine Hüpfburg, ein Rettungswagen vom DRK, Luftballons und Tattoos für Aufmerksamkeit bei den kleinen Besuchern. Und während sich das Gelände kontinuierlich füllt, betreten „Phoenix Barde“ aus Münster die Bühne. Die Musiker präsentieren sich spielfreudig, animieren auch die Kids in den ersten Reihen vor der Bühne zum Mitmachen und geben einen Vorgeschmack auf ein neues Album, welches im August digital erscheinen wird. Sänger Marcel ist voll des Lobes: „Es ist unglaublich, was das Team von Rock am Turm hier leistet. Wir werden von vorne bis hinten betreut. Rock am Turm macht richtig Spaß.“ So geht es auch dem Publikum. Die jüngsten Kinder der Familie Lammers, Piet und Luca, sind zum ersten Mal dabei. „Ich selbst bin schon seit 2004 regelmäßig hier“, erzählt Papa Ingo.

Bevor die Band „Rovar“ den Ton angibt, wird darauf aufmerksam gemacht, wofür das Festival steht. Gegen Extremismus und Intoleranz. So macht die Flüchtlingsinitiative Coesfeld auf den Ukraine-Krieg aufmerksam und fünf Frauen singen in ihrer Landessprache.

Gegen 18.30 Uhr stehen dann „The Hydden“ auf der Bühne, lediglich mit Gitarre und Schlagzeug ausgestattet. Der Sound ist super, die Musiker talentiert und das Publikum bestens aufgelegt. Und es können noch weitere Punkte auf der Liste abgehakt werden: Natürlich wurde auch für Essen und reichlich Bier gesorgt.

„Endlich wieder Rock am Turm“, sagen auch Gregor Fels und Robert Kreyß vom Organisations-Team. „Sobald die Auflagen es möglich gemacht haben, sind wir mit der Organisation angefangen“, so Kreyß. „Schon der Freitag war super. Die Bands waren alle keine Unbekannten hier in Coesfeld, es war schön voll“, ergänzt Fels, „und wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die dieses

Event möglich gemacht haben. Auf jede Spende von über 5 Euro spendet die VR-Bank 20 Euro, die Tanzschule Falk stellt so viele freiwillige Helfer, es ist großartig.“

Der Abend nimmt weiter Fahrt auf. „Der Butterwegge & Band“ betont, was nicht oft genug gesagt werden kann: „Kein Bock auf Nazis“, wie es in ihrem Song „Wir werden immer mehr“ heißt. Was braucht man, um Coesfeld noch mehr zu begeistern? ZSK zeigen es: Eine übergroße „FCK AFD-Fahne“, Lieder übers Saufen und gegen Nazis. Die Berliner hauen den Zuschauern ein Punk-Brett um die Ohren und zeigen sich spendabel: „Coesfeld, wir waren seit 2004 nicht mehr hier. Wir haben euch als Entschuldigung Bier mitgebracht“, sagt Sänger Joschi. Die Göttinger Skatepunk-Band machte während der Pandemie mit dem Song „Ich habe Besseres zu tun“ auf sich aufmerksam. Zusammen mit „Die besten Lieder“ und „Ende der Welt“ gibt es ein buntes Set aus der Bandgeschichte.

Nach 90 Minuten verabschieden sich die Berliner und machen die Bühne frei für 90er-Jahre-Nostalgie: Die Amerikaner Dog Eat Dog sind in Coesfeld. Zuvor noch auf dem Hellfest und Copenhell aufgetreten zeigen sie, dass sie zwar älter, aber nicht weniger gut geworden sind. Die Band begeistert das Publikum. Der Schotterplatz der Fabrik feiert die Band, feiert gute Musik und setzt gleichzeitig auch noch ein Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz. Mit dem Line-Up kann auch der letzte Punkt auf der „Rezept für ein gutes Festival“-Liste abgehakt werden: ganz viel gute, laute Musik – Check.