System im Konflikt mit UN-Konvention

Vollzeitarbeit für 220 Euro monatlich? Ein durchschnittlicher Stundenlohn von 1,35 Euro? Was anderswo illegal wäre, ist in Werkstätten für Menschen mit Behinderung Alltag. Denn die dortigen Beschäftigten gelten, wie auch Strafgefangene, nicht als Arbeitnehmer, sondern lediglich als „arbeitnehmerähnlich“ Beschäftigte. Heißt: Kein Streikrecht und kein Anspruch auf Mindestlohn.

Kritik an Bezahlung in Behinderten-Werkstätten

In der Coesfelder Zweigstelle an der Marienburg verpacken die Beschäftigten unter anderem Kaffee – zwei bis vier Tonnen monatlich.

Schon seit langem regt sich Kritik daran. So fordert der Aktivist Lukas Krämer, früher selbst in einer Werkstatt beschäftigt, den Mindestlohn für Menschen in Behindertenwerkstätten. Fast 200 000 haben seine Online-Petition unterzeichnet. Er ist nicht der einzige Kritiker des Systems. Bereits 2015 empfahl der Fachausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die Werkstätten schrittweise abzuschaffen. Passiert ist seitdem wenig.

Was sagt man in Coesfeld zu der Kritik? Haus Hall ist hier mit zwei Werkstatt-Standorten vertreten, mit 185 Beschäftigten in der Marienburg und 58 Am Wasserturm. „Ich verstehe den Wunsch nach mehr Geld“, sagt Christian Germing, Vorstand des Caritasverbands für den Kreis Coesfeld. Das Thema sei aber zu komplex für einfache Lösungen. So könne der Mindestlohn zwar bewirken, dass Beschäftigte davon leben können, aber „manche können nicht die Produktivität leisten, um den zu erwirtschaften. Wäre es besser, die wären arbeitslos?“, fragt er rhetorisch.

Das Spektrum an Produktivität in der Marienburg ist ebenso groß wie das an Einschränkungen. Während einige Beschäftigte komplexe Tätigkeiten ausführen können, geht es im Förderbereich „zweiter Lebensraum“ fast nur um den Erhalt grundlegender Fähigkeiten.

Dazu kommt: „Das Rechtssystem von Werkstätten ist eines der kompliziertesten der Welt“, so Germing. Allein das Entgeltsystem verstehe kaum jemand unter den Beschäftigten. Deren Bezahlung setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag (derzeit 126 Euro im Monat), einem Arbeitsförderungsgeld (aktuell 52 Euro) und einem variablen Steigerungsbeitrag je nach Leistung. Steigt aber der Grundbetrag, sinkt automatisch der Leistungsbetrag.

220 Euro betrug das durchschnittliche Entgelt für die fast 300 000 Werkstatt-Beschäftigen in Deutschland zuletzt. Weil davon aber kaum jemand leben kann, sind fast alle zusätzlich Grundsicherungs-Empfänger. Und damit sie einen Rentenanspruch haben, wird ihnen ein fiktiver Lohn angerechnet, der aber nicht ausbezahlt wird. Das Entgeltsystem soll grundlegend reformiert werden. Eine Studie im Auftrag des Arbeitsministeriums soll klären, wie das gehen kann.

„220 Euro sind wenig. Aber was die Werkstatt mit der Produktion verdient, wird auch ausgezahlt“, sagt Germing. Allerdings fließen auch noch Steuergelder an die Werkstätten. Rund 18 000 Euro betragen die jährlichen Fallkosten pro Leistungsberechtigtem im LWL-Raum. Nur ein Bruchteil (3 Prozent) davon wird als Arbeitsförderungsgeld an die Menschen mit Behinderung ausgezahlt, rund drei Viertel als Vergütung an deren Betreuungspersonal.

Dennis Sonne, Landtagsabgeordneter und Sprecher für Inklusion und Behindertenpolitik der NRW-Grünen, sieht in den Werkstätten ein „Ausbeutungssystem, mit dem sich große Unternehmen die Taschen voll machen.“ Selbst DAX-Unternehmen profitierten von den Niedrigstlöhnen. In der Coesfelder Marienburg zählen unter anderem das Stadtlohner Unternehmen Lichtgitter und Ernsting’s Family zu den Kunden.

Aber Sonne stört sich nicht nur der Bezahlung. Letztlich verhindere das Werkstatt-System Inklusion eher, als diese zu fördern. „Das ist Exklusion“, so der Landtagsabgeordnete. Denn eigentlich sollen gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Das passiert aber kaum, statt Drehtür ist die Werkstatt oft Endstation. 32 Menschen mit Behinderung hat die Stiftung Haus Hall in den vergangenen fünf Jahren in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt, berichtet Thomas Bolwin, Leiter Berufliche Entwicklung. 0,6 bis 0,7 Prozent betrage die Vermittlungsquote, womit man über dem Bundesschnitt liege. Für Germing ist dies schon ein Erfolg. Denn die Voraussetzung für eine Aufnahme sei ja gerade, dass jemand nicht für den ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe. Trotzdem gehe in Sachen Inklusion sicher mehr.

Dennis Sonne sieht einen wesentlichen Grund in verfehlten Anreizen, die auch mit dem Werkstatt-System zu tun haben. Denn eigentlich sind Unternehmen ab 20 Beschäftigten dazu verpflichtet, fünf Prozent ihrer Stellen mit Behinderten zu besetzen. Damit können sie sich aber mit einer „Ausgleichsabgabe“ freikaufen. Und die wiederum können sie mit Aufträgen an Werkstätten reduzieren.

Nicht alle können oder wollen gehen. Aygün Öktem, Vorsitzender des Werkstattrats bei Haus Hall zum Beispiel. Für 300 Euro arbeitet er als Pförtner – und ist damit nicht unzufrieden. „Ich würde gerne mehr bekommen, aber es muss auch irgendwo herkommen.“ Ambitionen für einen Wechsel habe er nicht. „Ich fühle mich hier gut aufgehoben und wertgeschätzt“, sagt er. Auch solche Fälle gibt es eben in den Werkstätten. „Wir sehen uns nicht als Arbeitgeber, sondern als Reha-Einrichtung“, sagt Germing. Es gehe nicht immer nur um Geld, Arbeit sei ja auch sinnstiftend, meint Bolwin. Aber ist die Arbeit selbst Teilhabe genug? Die Studie im Auftrag des Ministeriums jedenfalls sieht im Werkstatt-System durchaus einen grundsätzlichen Konflikt zur UN-Behindertenrechtskonvention. Dieses solle eine „Übergangslösung“ sein, bis der Arbeitsmark so inklusiv sei, dass er allen Menschen mit Behinderung offenstehe. Für eine Übergangslösung hält sich das System schon recht lange. Ratifiziert wurde die UN-Konvention 2009.