T-Shirts und Kekse über die Grenze getauscht

Jeanet Kuiper von der niederländischen Partnerschule und ihre Modeschülerinnen waren direkt für das Projekt zu begeistern, bei dem auf einer Online-Plattform zunächst virtuell Waren wie Kleidung, Spiele, DVDs oder auch deutsche Kekse zum Tausch angeboten wurden. Ganz in echt haben dann Nowak und Kuiper kürzlich an der deutsch-niederländischen Grenze, an der Europalaan in Enschede, für ihre Schüler den Austausch vorgenommen – wenn schon ein Schüleraustausch wegen Corona bislang noch nicht möglich ist.

„Unsere Schüler sind da durch Corona auch sehr zurückhaltend geworden“, hat Melanie Nowak beobachtet. „Im Juni soll es dann aber ein größeres Treffen in Zwolle geben“, blickt die Niederländisch-Lehrerin voraus. Grundsätzlich soll das Ziel sein, „sukzessive Projekte einzuflechten, um auch die niederländischen Partner mehr in den Schulalltag einzubinden“, erklärt Nowak. „Und alles immer ohne den erhobenen Zeigefinger“, verweist sie auch auf das aktuelle Projekt. „Dabei geht es vor allem um lebbare Alternativen, denn auf alles zu verzichten, kann ja auch nicht die Lösung sein.“

Dieser „Austausch mit „Gleichaltrigen ist immer interessant“, meint Lene. Er bringt nicht nur mehr Abwechslung in den Unterricht, sondern bietet auch die Möglichkeit, „die niederländische Sprache auf eine andere Art zu lernen“, findet beispielsweise Kim. Auch Lukas hält diesen sprachlichen und kulturellen Austausch für eine „wichtige, gute Initiative“, denn „aktuell ist die europäische Zusammenarbeit wichtiger denn je“, sagt der Berufsschüler.