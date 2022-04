Tafel-Teams brauchen Verstärkung

„Wir brauchen dringend Unterstützung“, sagt Heinz Öhmann, Vorsitzender der Coesfelder Tafel. Viele Ehrenamtliche sind zuletzt aus Altersgründen ausgeschieden, jetzt benötigen die Teams Verstärkung. Christoph Hörbelt gehört zu den insgesamt rund ein Dutzend Personen, die die Supermärkte in der Region anfahren, um übrig gebliebene Lebensmittel abzuholen. „Wir haben unsere feste Tour“, sagt Hörbelt, der einmal in der Woche im Tafel-Sprinter Platz nimmt und durch die Region fährt. Lebensmittelmärkte in Coesfeld und der Nachbarschaft steuern die Zweiergruppen an und laden dort alles ein, was sich nicht mehr verkaufen lässt. „Ein bisschen was tragen können, sollte man also auch“, schmunzelt Hörbelt. Er findet es gut, dass jeder, der mitarbeiten möchte, sich den Umfang seines Engagements aussuchen kann. „Es wird ein Dienstplan erstellt, in den jeder sich nach seinen zeitlichen Möglichkeiten einbringen kann“, erklärt Vorsitzender Öhmann. Ideal sei natürlich eine kontinuierliche Mitarbeit, „aber auch wenn jemand nur alle paar Wochen helfen kann, ist er bei uns willkommen“, so Öhmann.

Etwa von 8 bis 12.30 Uhr dauert für Hörbelt der Einsatz. „Schon mit dem Ausladen haben wir nichts mehr zu tun“, sagt er. Dafür stehen an der Franz-Darpe-Straße schon andere Helfer bereit. Und wenn die die Waren aus den Autos geschafft haben, kommen Jutta Roggenland und ihre Mitstreiter in insgesamt fünf Teams zum Einsatz. „Ich helfe einmal pro Woche hier“, sagt Roggenland. „Ich habe auch noch einige andere Verpflichtungen, aber die Zeit kann ich erübrigen.“ Roggenland arbeitet in der Backwarenabteilung, sortiert Brötchen und Kuchen und stellt Tüten für die Kunden zusammen. Knapp 1000 Brötchen sind an ihrem ersten Tag durch ihre Hände gegangen. „Angesichts dieser Menge war ich regelrecht zu Tränen gerührt, welche Berge von Lebensmitteln hierhin gebracht werden, die sonst weggeworfen würden“, berichtet sie.

„Ungefähr fünf Tonnen Lebensmittel rettet die Tafel Coesfeld im Jahr vor der Vernichtung und gibt sie an Bedürftige weiter“, sagt Heinz Öhmann. Selbstverständlich werde die Arbeit von der Lebensmittelaufsicht streng begleitet.

Jutta Roggenland und Christoph Hörbelt gefällt ihre Tätigkeit bei der Tafel. „Hier hat man nette Kontakte“, findet Hörbelt. Nicht nur Fahrer und Kräfte für die Aufbereitung der Waren werden benötigt.

Auch die Ausgabe-Teams, die die Lebensmittel an die Kunden weitergeben, müssen dringend verstärkt werden. Wer „helfen helfen“ möchte, wende sich an Betriebsleiterin Birgit Witulski unter der Telefonnummer 0157/80633907.